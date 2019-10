V prvním poločase vyrovnané utkání mezi Vlašimí a Hradcem Králové nakonec rozhodla jedna neuhlídaná standardní situace ze strany Vlašimi. Hosté po sehraném signálu udeřili z rohového kopu. Jak se nakonec ukázalo, byla to zároveň i situace rozhodující. Votroci ještě přidali jednu branku a splnili tak roli favorita.

V prvním poločase se na vlašimském stadionu hrálo poměrně vyrovnané utkání. Oba celky se dokázali dostat k několika slibným akcím. Hned v úvodu o sobě dali vědět hosté, ale vysoký míč branku Vlašimi výrazněji neohrozil. Na druhé straně domácí hráči nedokázali zakončit akci díky včasnému zákroku obránců.

První vážnější situaci volající po gólu si připravili domácí po devatenácti minutách hry. Kadlec si obhodil obránce a následným centrem našel Janušku, jehož rána prolétla jen těsně nad branku. Hosté odpověděli přetaženým centrem na zadní tyč, ale nikdo z hráčů v černobílém dresu nedokázal na míč dosáhnout a uklidit jej do sítě.

Na řadě tedy byla opět Vlašimi, ale ani ta svou šanci nevyužila. Po centru na zadní tyč ve skluzu zakončoval Svoboda, ale míč mířil mimo. V celku záživný první poločas tedy skončil bezbrankovou remízou.

Druhá půle začala opět zostra a hosté měli velkou šanci. Šípek se dostal k tvrdé ráně a Řehák měl plné ruce práce. Netrvalo dlouho a hosté se mohli radovat. Rohový kop se hosté rozhodli rozehrát pomocí secvičeného signálu. Míč hlavou postrčil mimo dosah Řeháka František Čech – 0:1. Vlašimi sebrala inkasovaná branka na chvíli vítr z plachet, ale postupem času se domácí opět dostali do zápasu a vyrovnat mohl Průcha, ale do jeho rány se vložil obětavý obránce a míč tečoval mimo nebezpečnou zónu. I další pokusy domácích většinou končily na obětavých zákrocích obrany Votroků. S přibývajícím časem Vlašim vrhala více a více sil do útoku a tím se otevíraly i možnosti pro Hradec Králové. Po jednom z rychlých kontrů vybojovali hosté další rohový kop. Ten sice nevyšel podle představ ale následná akce už byla dotažena do gólového konce. Zakončujícím byl tentokrát Filip Firbacher – 0:2, který dal skóre i konečnou podobu.

Vlašim - Hradec Králové 0:2 (0:0)

Branky: 53. Čech, 78. Firbacher. Rozhodčí: Klíma. ŽK: Broukal, Januška – Vlkanova, Šípek, Leibl, Kopečný. Diváci: 525.

Vlašim: Řehák – Mil. Kadlec, Broukal, P. Breda, P. Pilík – Janda, P. Plachý (68. Jandera), Svoboda (83. Blecha), Januška – Průcha (75. Fotr), A. Jakubov.

Hradec Králové: Ottmar – Urma, Kvída, Leibl, Zbrožek – Soukeník, Vlkanova, Čech, D. Procházka (72. Doležal) – Jukl (84. Kopečný), Šípek (61. Firbacher).

JIŘÍ PAÝR