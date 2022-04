Jak hodnotíte utkání proti Ústí nad Labem? Zápas musím hodnotit kladně. Zvládli jsme ho výsledkově, ale také herně. V prvním poločase jsme rychle vstřelili dvě branky, které nás uklidnily. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že chceme další góly přidat. Jeden jsme přidali a utkání jsme si pohlídali, od začátku do konce jsme byli lepším týmem.

Jste autorem jedné z branek. Mohl byste gólovou situaci popsat?

Petr Breda získal balon na středu zálohy, prostrčil to za obranu na Juráska. Ten mi přihrál prakticky před prázdnou branku, stačilo mi uklidit míč do sítě, což se podařilo. Jsem rád, že se mi podařilo dát gól a mám radost i za kluky, že se nám podařila taková pěkná akce.

Který moment byste označil v zápase jako klíčový?

Gól na 3:0, který jsme dali v 51. minutě. Díky tomu jsme navýšili vedení a mohli jsme kontrolovat zápas.

Konečně za tři body, Vlašim přehrála Ústí

Máte radost také z toho, že jste po třech zápasech bodovali naplno?

To máme. Poslední tři zápasy se nám vůbec nepovedly. Na videu jsme si je rozebrali a zanalyzovali chyby. Poučili jsme se z chyb, které jsme udělali. Myslím, že jsme na ta utkání v sobotu pěkně odpověděli.

Druhou pozici v tabulce držíte i díky remíze Sparty „B“…

Před zápasem jsem se díval na výsledek Sparty, a pak po zápase na ostatní výsledky. Sledujeme tabulku, ale snažíme se soustředit na sebe, abychom podávali co nejlepší výkony. Teď jsme doma vyhráli.

Zmínil jste domácí prostředí, jak se vám zamlouvala atmosféra?

Lidé chodí, což je fajn, ale kdyby jich bylo víc, bylo by to ještě lepší. Myslím si, že by jich mohlo chodit víc, doma se nám daří. Chci říct, že jsme vděční za podporu těch, kteří chodí už nyní.