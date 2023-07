Vlašimský kádr se krystalizuje. Ze Slavie dorazí další dva hráči

Už jen něco málo přes dva týdny schází do startu nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Fotbalisté Vlašimi finišují s letní přípravou a před začátkem soutěže odjeli tradičně na soustředění do sportovního centra v Nymburku, kde budou až do konce týdne. Kádr čitá dvacet hráčů. Vrchol následně přijde o víkendu, kdy je čeká přípravné utkání s Mladou Boleslaví.

Fotbalisté Vlašimi zahájili přípravu na novou sezonu | Foto: FCSB Vlašim