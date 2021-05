Chrudim přitom byla zpočátku aktivnějším týmem - na branku Řeháka vyslala celkem čtyři pokusy, zatímco domácí neohrozili gólmana Zimu prakticky ani jednou. Přísnější měřítko však snesla pouze po dvanácti minutách střela Rybičky, která skončila jen o malý kousek vedle vlašimské branky. Po prvním poločase tedy platil bezbrankový výsledek.

Opatrný, taktikou svázaný fotbal, byl k vidění i v úvodu druhého poločasu. Necelá stovka diváků viděla první gól v padesáté páté minutě. Akci začal Bassey, který od postranní čáry oslovil přihrávkou Juráska, ten už mohl zakončovat, ale ještě vylepšil pozici pro Petra Bredu, který ránou z první poslal míč přesně k tyči a brankář Zima na jeho zakončení nedosáhl.

Chrudim poměrně rychle dostala možnost vyrovnat. Gólman Řehák vyběhl proti centru, balon vyboxoval. Následně se k němu dostlal hostující Kang-Hjona, který udělal kličku a měl před sebou odkrytou část branky. Na poslední chvíli však dokázal situaci zachránit vlašimský hrdina zápasu Breda, když odehrál míč do zámezí na rohový kop.

Neproměněná šance se pro vývoj zápasu ukázala jako klíčová. Vlašim ve zbytku utkání kontrolovala hru a sama si vypracovala další příležitosti. Protože ale dvacet minut před koncem neuspěl Červenka a krátce po něm nedokázal přelobovat hostujícího gólmana ani Dias, ke změně skóre už nedošlo.

Svěřencům trenéra Šmejkala to ovšem nevadilo. I tak dokázali Chrudimi vrátit podzimní porážku (na východě Čech padli stejným výsledkem pozn. red.). Díky tomu se dvě kola před koncem opět vyhoupli na čtvrté místo tabulky. Jsou tak velmi blízko k dosažení - ba dokonce překonání - svého cíle, kterým je páté místo. Do konce letošního ročníku je ještě čeká zápas v Táborsku a doma s Hradcem Králové, který už má jistý postup do FORTUNA:LIGY.