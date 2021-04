„Musíme dát víc gólů než oni. Pak budeme všichni spokojení,“ prohlásil ještě před utkáním záložník Michal Vrána, který se do sestavy Středočechů vrátil po dvoutýdenní pauze způsobené svalovým (v zápase odehrál něco přes půl hodinu, když na tento časový úsek nahradil po přestávce kapitána Ladislava Jandu pozn. red.).

Tento plán naplnil Vrána se spoluhráči do puntíku. A to především díky Marku Červenkovi. Útočník Vlašimi se stal hrdinou zápasu, když vstřelil obě branky domácího celku a prakticky sám tak rozhodl o osudu celého utkání. Poprvé skóroval ve 29. minutě, kdy dostal svůj tým do vedení díky nechytatelné střele, která skončila za zády brankáře Veselého. Podruhé se prosadil krátce po hodině hry, kdy se před strážcem hostující svatyně zjevil zcela sám a nezaváhal. A to už v té době mohl mít na kontě dokonce hattrick.

V 18. minutě – ještě za bezbrankového stavu – totiž dostal po faulu na Jandu možnost kopat penaltu, kterou ale Veselý zneškodnil. Blechova dorážka následně mířila nad hostující branku. Červenku a spol. to ale mrzet memuselo, protože hosté dokázali pouze snížit. Devět minut před koncem upravil s pomocí tyče skóre do konečné podoby střídající Silný.

Vlašim tak po Prostějovu získala skalp dalšího silného soupeře a v neúplné tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se bodově dotáhla na pátou Chrudim (oba týmy mají shodně 27 bodů pozn. red.), která má však jedno utkání k dobru.

Vlašim - Líšeň 2:1 (1:0). Branky: 29. a 63. Červenka – 81. Silný. ŽK: 90. Markovič – 82. Jeřábek, 87. Silný.

FC Sellier & Bellot Vlašim: Markovič – P. Breda, Broukal, J. Štochl, Zinhasović (88. Zukal) – Janda (56. Vrána), Blecha, Průcha, Bassey (64. Křišťan) – Červenka, Jurásek (56. V. Svoboda).



SK Líšeň 2019: Veselý – Otrísal, Jeřábek, Matocha (85. Fall), Kučera – Reteno Elekana (69. Silný), Málek, Zikl (69. Szotkowski), Pašek (42. Krška, 85. Minařík) – O. Ševčík, Lutonský.