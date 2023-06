Vlašim ztrácí další oporu zálohy. Rigo má namířeno do Ostravy

Ve Vlašimi budou mít o fotbalových prázdninách o čem přemýšlet. Už dlouho se vědělo, že tým po sezoně opustí kapitán Jan Suchan, který zamířil do Českých Budějovic. První ligu by si v nadcházejícím ročníku by měl zahrát i Tomáš Rigo. Odchovanec Slavie, který poslední dvě sezony strávil pod horou Blaník má podle všeho zamířeno do Ostravy. Ve hře Jablonec, Liberec, ale také Polsko.