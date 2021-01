„Samozřejmě ještě jednáme o případných dalších posilách, ale vše je věcí jednání. Zajímá nás především pozice středního záložníka, křídelníka a útočníka,“ připustil další možné změny v nadcházejícím období trenér Daniel Šmejkal.

Tým se sešel na stadionu v Kollárově ulici, odkud se následně přesunul do areálu Na Lukách. Oficiálnímu startu zimní přípravy ovšem předcházely čtvrteční kontrolní testy na koronavirus, které podstoupili všichni hráči a členové realizačního týmu. Výsledek? Pozitivní – všechny testy byly negativní!

Přesto neměl trenérský tým úvod přípravy k dispozici kompletní kádr. Chyběli totiž ještě Filip Blecha a Ondřej Ruml. „Oba jsou na marodce,“ objasnil příčiny absence těchto fotbalistů Daniel Šmejkal s tím, že se k mužstvu připojí později.

Páteční den se ve Vlašimi nesl v seznamovacím duchu. Počínaje sobotou však už hráče čekají klasické tréninkové jednotky. „Budeme se snažit držet standardních postupů, ačkoliv situaci nám částečně komplikují opatření kolem koronaviru. Už si ale pomalu na tento model začínáme zvykat. Je to pro všechny týmy stejné,“ poznamenal kouč Vlašimi.

Svými slovy narážel mimo jiné i na dva zrušené plánované přípravné zápasy s Pardubicemi a Pískem, které měli jeho svěřenci odehrát během víkendu, respektive příštího týdne. „Místo nich chceme odehrát modelové utkání mezi sebou,“ poodkryl Šmejkal.

I tak by měl celek z Podblanicka – pokud to situace v České republice umožní - absolvovat hned osm dalších herních testů. Kvality Středočechů by dle předběžného plánu měla prověřit například Jihlava, Viktoria Žižkov nebo Dukla Praha. Do jarní části FORTUNA:LIGY pak Vlašim vstoupí 7. března.

Program zimní přípravy:

23. ledna – Chlumec – FC Sellier & Bellot Vlašim (10:30, Chlumec)

30. ledna – FC Sellier & Bellot Vlašim – FC Vysočina Jihlava (11:00, Na Lukách, Vlašim)

3. února – FC Sellier & Bellot Vlašim – FC Viktoria Plzeň B (13:00, Na Lukách, Vlašim)

6. února: FC Sellier & Bellot Vlašim – FK Viktoria Žižkov (11:00, Na Lukách, Vlašim)

13. února: FC Sellier & Bellot Vlašim – FK Dukla Praha (14:00, Na Lukách, Vlašim)

17. února: FK Slavoj Vyšehrad – FC Sellier & Bellot Vlašim (11:00, UMT Praha)

20. února: FC Hradec Králové – FC Sellier & Bellot Vlašim (10:00, Hradec Králové)

28. února: FC Sellier & Bellot Vlašim – MFK Chrudim (14:30, Na Lukách, Vlašim)

7. března: start jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

Spoluautor: Jiří Paýr