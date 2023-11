Fotbalisté Vlašimi zakončili podzimní část sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY další porážkou. V 16. kole podlehli na východě Čech rozjeté Chrudimi 0:1. Do jara tak přezimují ve středu tabulky.

Vlašim v Chrudimi opět narazila. Podzim uzavřela porážkou. | Foto: Kristýna Janglová

Podzim bývá chmurný a v případě fotbalistů Vlašimi doslova. Od té doby, co podle kalendáře nastala tato část roku, totiž strádají. Od pohárového střetnutí s třetiligovými Velvary zvítězili pouze v jednom zápase, jinak sbírají spíš porážky a od říjnové reprezentační přestávky přestali dávat také góly. V Chrudimi vyšli už potřetí z posledních čtyř zápasů naprázdno.

„Do šedesáté minuty z naší strany hodně dobré. Jenom nám to bohužel neladí v koncovce i s několika šancemi. Hráli jsme to, co jsme chtěli, do příležitostí se dostávali, ale nedáváme poslední dobou góly,“ posteskl si asistent trenéra Dušan Binder.

Vlašim byla v Chrudimi lepší, aktivnější. Vytvářela si víc šancí, ale z ojedinělého brejku v prvním poločase udeřili domácí, když se ve 24. minutě trefil jejich kapitán Kesner. Vůdce Východočechů se ocitl v další šanci i po změně stran, ale gólman Vágner se k tyči přesunul čas.

Právě Kesner utlumil aktivitu hostů, kteří do té doby pálili jednu šanci za druhou. V posledních dvaceti minutách se už ale do žádné nedostali. „Ke konci, když jsme prohrávali, tak jsme byli netrpěliví ve finální či předfinální fázi a lehké míče jsme zbytečně nakopávali, což spíš hrálo pro Chrudim. Posledních třicet minut jsme nebyli trpěliví,“ podotkl Binder.

Vlašim tak potvrdila, že se jí na východě Čech nedaří. Z posledních sedmi zápasů vyhrála na půdě Chrudimi jediný. Jeden z nejproduktivnějších týmů loňské sezony navíc nyní trápí útok. „Možná nám chybí střelec typu Suchana, či rozdělit branky do více hráčů. Letos je vepředu Ebrima Singhateh, který dal hodně branek, ale jenom na něm, aby to stálo, je málo. Potřebovali bychom, aby se i ostatní hráči jako Biegon, Šmiga, Toula zapojili střelecky,“ řekl asistent vlašimského kouče.

Realizační tým Vlašimi má tak námět k zamyšlení, na čem pracovat v nadcházejících třech utkáních, které ji po konci podzimní části čekají, nebo v zimní přípravě, jež odstartuje klasicky přibližně v polovině ledna. „Možná se víc zaměřit na zlepšení přefinální a finální fáze. Máme na to několik měsíců,“ uzavřel Binder.

Chrudim – Vlašim 1:0 (1:0)

Branka: 24. Kesner. Rozhodčí: Klíma – Novák, Lakomý. ŽK: 3:4. Diváci: 580.

Chrudim: Floder – Skwarczek, Toml, Míka, Kutík – Jan Řezníček – Kesner (90+1. Borkovec), Langhamer (72. Bauer), Záviška (72. D. Látal), F. Novotný – Huf (86. Jurčenko).

Vlašim: Vágner – Sanneh (82. F. Dostál), Breda, Pernica (82. Šmiga), Nogha, Labík, Kričfaluši, Kulhánek , Šimeček (64. Musil), Šubert (64. Lacík), Biegon (82. Toula).