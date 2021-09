Vlašim: Řehák – Alijagić, Křišťan, V. Svoboda, Červenka, Višinský, P. Breda (C), Broukal, Hošek, Rigo, Blecha. Náhradníci: Vágner – Starý, Zinhasović, Janda, Sogbo, Jíra, Podrazký.

Sparta Praha B: Kotek – Suchomel, Piško (C), Vitík, Dudl (46. A. Gabriel) – Ambler (68. Šilhart), Pudhorocký, Jonáš, Ryneš – Sejk, Schánělec (46. Kozák). Náhradníci: Benada – Šimáček, Gelašvili, A. Gabriel, Kozák, Vácha, Šilhart.

Vlašimští fotbalisté dokázali na půdě soupeře vyhrát 3:2, a tak si připsali do tabulky další body. Aktuálně jsou na šesté pozici.

Do druhého poločasu vstoupili domácí podstatně aktivněji a začali si vypracovávat šance. V 53. minutě se domácí dokázali prosadit, ale gól neplatil pro ofsajd. Následně neuspěl dobrou ránou z dálky Suchomel. Regulérní gól vstřelila Sparta v 62. minutě. Vlašimští ztratili míč a následnou rychlou akci zakončoval střelou do horní části branky Kozák. Stejný hráč mohl snížit v 78. minutě, prostor branky však netrefil. Spartě se podařilo snížit v samotném závěru utkání, ve druhé minutě nastavení se hlavou prosadil znovu Kozák.

Domácí svých neproměněných šancí litovali, protože v jednadvacáté minutě se z rychlého protiútoku dokázal prosadit z velkého vápna Blecha, který si naběhl do volného prostoru. O šest minut později se Vlašim prosadila znovu. Nedůraz ve sparťanské obraně využil Alijagič, který si naběhl do volného prostoru a pohodlně skóroval. Třetí vlašimskou trefu přidal po půlhodině hry Alijagič, jehož elegantní lob překonal brankáře. Dominance hostů pokračovala dál, Svobodova rána ze závěru prvního poločasu nebyla přesná. Po první části hry vedla Vlašim 3:0.

Hráči Sparty vstoupili do zápasu velmi dobře, v úvodu měl velkou šanci Ryneš, který se dostal ke střele z levé strany, ale brankáře neprostřelil. Po čtvrthodině hry měl vlašimský brankář Řehák další práci, Pudhorockého ránu vytěsnil s vypětím všech sil na rohový kop.

Fotbalisté Vlašimi dokázali získat další body do tabulky, na stadionu Evžena Rosického dokázali porazit Spartu Praha B 3:2.

