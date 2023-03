Osm zápasů, z toh ojediná remíza. Na devátý pokus se fotbalisté Vlašimi dočkali a zvítězili v Opavě. Tři body vystřelil už v 27. minutě Tomáš Smejkal, který se trefil ve druhém zápase za sebou. Středočeši tak nadále stoupají tabulkou. Díky výhře ve Slezsku se už vyhoupli na sedmé místo v tabulce a alespoň lehce si mohou před reprezentační přestávkou oddychnout.

SFC Opava - Vlašim | Foto: Deník/Petr Widenka

Opava nastoupila do zápasů bez marodů Rychlého a Rataje. Začátek utkání žádnou úchvatnou podívanou nenabídl. Náznak šance přišel v podání hostů v 16. minutě, kdy do domácího vápna pronikl Solomon, nicméně Tsykalo mu zakončit nedovolil a míč uklidil do bezpečí. Ve 23. minutě se naskytla domácím slušná standardka, to když Vala před vápnem fauloval Šiguta. Jenomže domácí z ní nic nevytěžili. O tři minuty později z ničeho nic udeřili Středočeši. Solomon našel na zadní tyči Musila, ten našem před bránou Smejkala, který překonal gólmana Číže – 0:1. Deset minut před poločasem se hezky uvolnil Kopečný, ovšem jeho přihrávka před brankou adresáta nenašla. O pár okamžiků později Kopečný zakončoval. Ke smůle Opavských našel pouze připraveného brankáře Vágnera. V samotném závěru mohli Opavští vyrovnat. Kadlec centroval a Helebrand hlavou jen o kousek minul branku.

Hned po přestávce mohli Opavští vyrovnat. Kadlec ve vápně našel Omaleho, který míč tlačil na Šiguta, ten ale a něj nedosáhl. V 54. minutě kopali standardku. Do míče se opřel Rigo. Číž proti jeho povedené ráně vytáhl pohotový zákrok a balón vyrazil. V 57. minutě se udělal zasekávačku ve vápně Suchan, zjevil se sám před Čížem, ovšem branku netrefil. A Suchan se před Čížem ocitl znovu. Nejlepší střelec FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY opět neuspěl. V 75. minutě kopala Opava rohový kop. Tsykalo vrátil hlavou odražený balon na Kadlece. Jeho jedovku s vypětím všech sil vytlačil Vágner mimo bránu. Domácí měli další tutovku o pár chvilek později. Po centru Šiguta se před Vágnerem Ščudla. Hostující gólman byl znovu úspěšný. Opava nakonec odešla poražena.

Slezský FC Opava – Vlašim 0:1 (0:1)

Branka: 26. Smejkal. Rozhodčí: Klíma – Horák, Dobrovolný. ŽK: 1:3. Diváci: 1523.

Opava: Číž – Helebrand (46. Ščudla), Tsykalo, Janoščín, Kadlec (84. Dostál) – Bílek, Omale – Šigut, Whiffen (46. Hranoš), Kopečný – Yunis.



Vlašim: Vágner - Vala (46. Onije), Vilotić, Nogha, Musil – Solomon (93. Janda), Křišťan, Suchan, Smejkal (66. Horský), Rigo – Svoboda (80. Biegon).