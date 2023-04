/FOTOGALERIE/ Fotbalisté slávistického béčka uzavírají tabulku druhé nejvyšší soutěže a proti Vlašimi jim tak na domácím hřišti velela povinnost bodovat. Trenér Marek Jarolím se z A týmu posílil o ofenzivní trojici Hronek, Ewerton, Tecl. Vlašimští, kteří se Slavií úzce spolupracují, ale potvrdili zkušenost, sehranost a málem si odvezli tři body. Domácí zachraňovali bod za nerozhodný výsledek 1:1 v posledních minutách.

Béčko Slavie se na domácím trávníku rozešlo smírně s Vlašimí. | Foto: Deník/Michal Káva

Nejaktivnějším ze slávistických posil byl brazilský útočník Ewerton. I on to měl ovšem proti soustředěné obraně těžké. Byl to on, kdo se ukázal v první vážnější šanci, na gólmana Koláře ale nevyzrál. Hosté na druhé straně zahrozili z trestného kopu, brankář Stejskal se musel hodně natahovat.

Když už byli oba brankáři překonáni, pomohla jim branková konstrukce. Nejprve napálil parádní střelou břevno vlašimský Onije a vzápětí na druhé straně střílel do tyče Hronek.

Do šaten se šlo za bezbrankového stavu, ten ve druhém poločase vydržel ale jen sedm minut. Suchanův centr Stejskal neudržel v ruce a Solomon míč doklepl do sítě - 0:1. Domácí zapnuli na vyšší rychlostní stupeň, hnali se za vyrovnáním, ale Hronek mířil jen doprostřed branky a v 60. minutě slávistům zkazil radost praporek signalizující ofsajd. Když už to vypadalo, že se všechny tři body povezou na Benešovsko, dokázali slávisté vyrovnat. Adam Pudil založil akci, poslal míč na Šuberta a ten se trefil parádně - 1:1!

"Byl to kvalitní zápas z obou stran. Snažili jsme Slavií dostat pod tlak vysokým pressingem, jelikož jsme věděli, že jso una tom kombinacne dobře. V prvním poločase jsme byli o pár čistých šancí lepší, ve druhém se nám podařilo dát gól jako prvnímu a trošku jsme se uklidnili. Samozřejmě Slavia měla kvalitu a hrozila také. Pak jsme tam kolem boxu nepokryli hráče a bohužel dostali gól. Vzhledem k vývoji utkání asi zasloužená remíza. Jedeme od zápasu k zápasu, teď je potřeba dobře zregenerovat a připravit se na víkend," poznamenal vlašimský asistent trenéra Dušan Binder.

Slavia B - Vlašim 1:1 (0:0)

Branky: 86. Šubert – 52. Solomon. Rozhodčí: Zaoral – Antoníček, Líkař. ŽK: 77. Bořil - 32. Vilotič, 70. Biegon, 85. Svoboda, 90.+1 Smejkal, 90.+3 Šimeček, 90.+5 Kolář. Diváků: 390.

Slavia: Stejskal – Konečný, Kričfaluši, Labík (77. A. Pudil), Bořil, Hošek (77. M. Pudil) – Planka (61. Beran), Hronek, Šubert, Ewerton (61. Kopáček) – Tecl (61. Singhateh).

Vlašim: Kolář – Vilotič (65. Kulhánek), Heppner (89. Janda), Vala, Solomon (89. Šimeček) – Křišťan, Onije, Smejkal, Nogha – Suchan, Biegon (77. Svoboda).