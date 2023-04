Parádní comeback na začátku druhé půle přišel vniveč. Fotbalisté Vlašimi smazali po přestávce třígólové manko během deseti minut, přesto odcházeli ze hřiště poražení. Hosté z Dukly čtvrt hodiny před koncem zasadili čtvrtý, rozhodující úder a vyhráli 4:3. Domácím tak skončila série čtyř vítězství v řadě.

Vlašim doma prohrála s Duklou | Foto: Ondřej Jícha

Sobotní zápas měl všechno. Nejdřív se pro Vlašim změnil v katastrofu, následně přišlo zmrtvýchvstání, které nasvědčovalo k velkolepému obratu. Soupeř se ale vzpamatoval a stihl udeřit naposledy, na což pak domácí už nenašli odpověď. Strhující přestřelka zvedala diváky ze sedadel, avšak se z ní radovala pražská Dukla. Hosté šli přitom do kabin s třígólovým vedením.

Vlašim se přišla po přestávce jako vyměněná a začala Pražany válcovat. „V kabině jsme si řekli, že první poločas byl hrůzostrašný a že takhle pokračovat nemůžeme! Řekli jsme si, že horší to být nemůže, že s tím musíme něco udělat,“ řekl Filip Horský, jehož gól odstartoval parádní desetiminutovku, ve které domácí smazali manko.

„Bylo super, když se nám povedlo dát během čtvrthodiny tři góly a vyrovnat zápas, ale pak si necháme dát hloupý čtvrtý gól a máme nakonec nula bodů,“ smutnil vlašimský střelec. Za Duklu se totiž prosadil v 75. minutě Štěpán Šebrle, syn olympijského vítěze v desetiboji z Athén Romana Šebrleho.

Domácí měli ve druhém poločase navrch, nicméně čtvrtou banku nepřidali. „Pořádně jsme soupeře roztočili. Bohužel se nám nepovedlo dát čtvrtou branku. Pokud by se nám to povedlo, myslím, že bychom si utkán už do konce pohlídali,“ mínil Horský.

Vlašim - Dukla 3:4 (0:3)

Branky: 48. Horský, 51. Halinský, 57. D. Vala II – 26. a 40. Moulis, 33. Hrubeš, 74. Šebrle. ŽK: Horský – Zapletal, Havelka.

Vlašim: Vágner – D. Vala II, Vilotić (46. Nogha), Halinský, Onije (46. Heppner) – Smejkal (82. Janda), Křišťan, Suchan, Rigo, Solomon – A. Svoboda (46. Horský).

Dukla: Rada – Krch, M. Zapletal, Barac – Peterka, Havelka, Kozel, Moulis (83. Buchvaldek) – Červenka (83. Hudec), Hrubeš (64. Šebrle), Matějka (90+2. Piroch).