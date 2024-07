Ústí nad Labem nasadilo do brány v duelu s Vlašimí veterána a teplickou legendu Tomáše Grigara, který ale lovil míč ze své svatyně až po změně stran. V prvním poločase dávali góly jen jeho spoluhráči. Po čtvrt hodině hry otevřel skóre Červenka. Ve třicáté minutě na něj navázal Černý.

Majerovi vyvolení zareagovali na nepříznivý stav až deset minut po přestávce, kdy je přesnou trefou vrátil do hry Rosa. Radost však vydržela jen chvíli, protože hned z protiútoku vrátil dvougólový náskok Ústí Černý. Vlašimští fotbalisté měli po celý zápas značné problémy v defenzivě, které soupeř potrestal. Na výhře třetiligového celku nezměnila nic ani proměněná penalta Středočechů.

„Utkání jsem viděl tak, že v obraně to byla z naší strany ostuda. Není možné dostat z deseti útoků soupeře pět gólů,“ zlobil se na klubovém webu na své svěřence po zápase trenér Aleš Majer. „V útočné fázi jsme si opět dokázali vytvořit několik šancí, ale nedokázali je proměnit,“ litoval kouč Vlašimi, který nyní s týmem odcestoval na krátké soustředění do Nymburka. Ovšem už bez Martina Nováka. „Domluvili jsme se na tom, že jej do kádru nezařadíme. Naopak z Dukly se k nám připojil Filip Lehký,“ dodal Majer na závěr.

Ústí nad Labem – Vlašim 5:2 (2:0)

Branky: 16. Červenka, 30. a 57. Černý, 69. Obasi, 75. Tarasenko – 55. Rosa, 65. ? (z pen.).