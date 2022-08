Vlašim umí Karvinou zaskočit. Nyní se tak pokusí v televizním zápase

Fotbalisté Vlašimi mají před sebou druhý zápas v novém ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Čeká je cesta do daleké Karviné, která se netají tím, že by se co nejrychleji vrátila zpět do nejvyšší soutěže. Páteční předehrávku bude vysílat přímým přenosem Česká televize a svěřenci trenéra Martina Hyského budou chtít vybojovat první body v letošní sezoně. Favorit je ale soupeř.

Fotbalisté Vlašimi zabojují v Karviné o první body v letošní sezoně. | Foto: Ondřej Jícha