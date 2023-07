Už jen dva týdny zbývají fotbalistům Vlašimi do startu nové sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. V krátké letní přestávce ale musí v jedenáctém týmu loňského ročníku poskládat rychle novou základní řadu. Většina opor totiž zamířila do nejvyšší soutěže včetně i autora patnáctí gólů Jana Suchana. Pod bájnou horou Blaník se tak staví nejen čerstvá střední řada, ale hledá se i střelec.

Trenér Martin Hyský musí s realizačním týmem vyřešit nové složení záložní řady. | Foto: FCSB Vlašim

Jan Suchan, Tomáš Rigo, Filip Horský či Tomáš Smejkal. Všichni v loňské sezoně a na jaře zejména nastupovali v záloze Vlašimi a do jednoho zamířili do první ligy. „Na to jsme hrdí, pyšní. Jsme rádi, že se něco podobného děje, za ty dva roky, které jsme s realizačním týmem ve Vlašimi. Oni samotní dokázali za rok, rok a půl udělat takový posun, že si dokázali říct o místo v lize, což je příjemná vizitka. Přeji všem, aby se jim dařilo a hráli stabilně,“ říká na jejich adresu trenér středočeského celku Martin Hyský.

Spolu s radostnou zprávou ale přišly i starosti. Vlašim musí narychlo postavit klíčovou záložní řadu, aby byla připravena na podzimní část nového ročníku. Start jí čeká k tomu ještě náročný, na půdě brněnské Zbrojovky. Čtyři přípravné zápasy s prvoligovými celky ukázaly, že by vše mohlo klapat, ale slibné výkony s Hradcem Králové, Českými Budějovicemi, Teplicemi či naposled Mladou Boleslaví nelze přeceňovat.

„Uvidíme až v sezoně. Tři týdny jsme strašně krátko u sebe. Mužstvo se tvoří úplně od znova. Nahrazovat takové hráče není jednoduché. Uvidíme teď jiné, které jsme přivedli. Potenciál určitě mají, ale vše si musí sednout, sehrát, styl, který chceme hrát,“ podotýká Hýský.

Vlašimský kouč bude hledat nejen optimální složení záložní řady, ale taky střelce. Spolu se Suchanem, Horským či Smejkalem odešlo dohromady odešlo dohromady 29 vstřelených gólů z celkových 54, což je víc jak polovina.

„I střelec se bude hledat. Góloví hráči se nahrazují nejhůř. Máme řadu adeptů na zkoušce, u kterých se rozhodujeme co s nimi,“ uvědomuje si Hyský. Co se týče gólů, tak nyní by měla být větší tíha a zodpovědnost na Johnu Solomonovi, který je nebezpečný a umí vytvářet brankové příležitosti. Jednadvacetiletý Nigerijec by po roce a půl ve Vlašimi měl dostat více prostoru. „Očekávám, že bude mít větší střelecký přínos pro tým,“ dodává vlašimský kouč.

Góly by ve Vlašimi měli obstarávat další příchody se Slavie – Gambijec Ebrima Singhateh, který může plnil roli devítky. „ Jedná se o rychlého hráče silného na balónu. Umí obejít jeden na jednoho. Od toho očekávám hodně, že by měl ukázat kvalitu,“ tuší Hyský. Dalšími potenciálními střelci jsou Daniel Šmiga, který rovněž přichází z Edenu nebo navrátilec po dlouhém zranění Antonín Toula. O obou si 47letý kouč cenní, že mohou hrát na jiných postech než na pozici hrotového útočníka a mohou být tak mnohem více prospěšnější pro tým.