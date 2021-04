Souboj sousedů v tabulce nabídl velmi opatrný fotbal. Z první výraznější šance v zápase se dokázal domácí tým prosadit. Mohamed Doumbia začal akci, ve které pokračoval Martin Chlumecký. Ten zpětnou přihrávkou našel Štěpána Krunerta, na kterého už čekala odkrytá část branky. Šlo vůbec o první přímou střelu mezi tři tyče v tomto zápase. Další velkou příležitost domácích měl Jakub Křišťan, jehož tečovaná rána skončila těsně vedle branky. První poločas skončil 1:0.



Aktivně vstoupila Vlašim do druhého poločasu, Petr Breda nechal vyniknout domácího brankáře. Dramatické situace byly k vidění po hodině hry. Nejprve hostující Matěj Jurášek sice prostřelil gólmana, ale míči v cestě do brány zabránil Artěm Kovernikov. Následně na druhé straně Vojtěch Hadaščok trefil tyč vlašimské branky. Obrovská neproměněná příležitost domácí mrzela dvojnásob, protože v 66. minutě skórovali hosté. Nedžad Zanhasovič poslal do brejku Marka Červenku, který oklamal brankáře a zaznamenal svou osmou trefu sezony.

Vyrovnaný stav nezměnila ani šance hostujícího Václava Svobody. Vlašim tedy s Duklou remizovala 1:1 a pozice týmů v tabulce se nezměnila. Vlašim je šestá, Dukla sedmá.

Dukla Praha - Vlašim 1:1 (1:0)

Branky: 24. Krunert - 66. Červenka. Rozhodčí: Raplík – Pečenka, Hurych. ŽK: 1:0. Diváci:0.

Dukla Praha: Rada – Piroch /C/, Kovernikov, Chlumecký – Barac, Doumbia (87. David Kozel), Peterka, Krunert, Šebrle (65. Kim) – Faleye (65. Buchvaldek), Fábry (43. Hadaščok).

Vlašim: Řehák – Breda, Štochl, Broukal, Svoboda (89. Zukal) – Ruml, Janda /C/ (46. Jurásek), Zinhasović, Křišťan – Bassey, Červenka.