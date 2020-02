Vlašim dokázala od začátku zápasu plnit roli favorita, ale paradoxně to byli hosté, kteří měli první brankovou příležitost. Po rohovém kopu se na zadní tyči dostal jeden z útočníků k hlavičce a míč skončil na břevně domácí branky. Delší dobu si Štěchovice dobře hlídali svůj obranný blok a nepouštěli Vlašim do větších šancí. Až ve 24. minutě přišel centr, který zasáhl nabíhající Jan Kadlec. Jeho zakončení však dokázal reflexivně vyrazit Kohoutek.

O pár minut později se dostal míč za obranu štěchovických a najednou se sám na branku řítil Jan Záviška. Jeho sólo nakonec skončilo kličkou brankáři a zakončením do prázdné branky – 1:0. Vstřelená branka domácí povzbudila a do další střelecké pozice se dostal Janda, ale jeho pokus mířil nad branku. Ve 31. minutě dokázal zaváhání v rozehrávce Štěchovic využít Záviška, který celou akci vyšperkoval přihrávkou na nabíhajícího Filipa Blechu – 2:0. Pět minut před koncem prvního poločasu přišel další cent do vápna a tentokrát jej usměrnil do sítě Václav Svoboda – 3:0.

Vlašim vstupovala do druhého dějství s tříbrankovým náskokem a ten se rozhodl po pár vteřinách na hrací ploše navýšit Václav Svoboda, který byl na konci pohledné akce – 4:0. O sedm minut později sehrála Vlašim další kombinaci, kterou zakončil povedenou trefou Adama Diamé – 5:0. Domácí měli zápas pod kontrolou a snažili se navýšit svůj náskok, ale to se nepovedlo. Štěchovice hrozili především po standardních situacích. Nejprve po přímém kopu a následně i po rohu hostů musel zasahovat Bačkovský. Na druhé straně měl velkou šanci na završení hattricku Svoboda, ale jeho pokus výborně vytěsnil brankář nad břevno. Samotný závěr nakonec přinesl hostům čestný úspěch, kdy obraně pláchl Novák a akci dokázal i zakončit – 5:1.

Vlašim - Štěchovice 5:1 (3:0)

Branky: 40. a 46. Svoboda, 26. Záviška, 31. Blecha, 53. Diamé – 87. Novák.

Sestavy Vlašim: I. poločas: Bačkovský – Svoboda, Záviška, J. Kadlec, Dias, Štochl, Breda, Janda, Blecha, D. Hašek, Jakubov. II. poločas: Bačkovský – Kadlec M., Broukal, Sváta, Šnajdr – Svoboda, Januška, Vrána, Diamé, Průcha, Hašek D.

Štěchovice: Kohoutek – Busta, Švejda, Volešák, Kučera, Štědronský, Nehoda, Novák, Jakobovský, Těžký, Michalec. Střídali: V. Hašek, Košata, Obermajer, Pek, Pešl, Grégr.

JIŘÍ PAÝR