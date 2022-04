Pokračovat v dobrém výkonu, předčít soupeře a získat tři body. To je cíl fotbalistů Vlašimi pro středeční zápas proti Vyškovu. Před utkáním 26. Kola FORTUNA:NÁRODNÍ ligy drží Vlašim druhou pozici, na první Brno ztrácí 14 bodů, na třetí Líšeň má náskok bod. Líšeň v úterní předehrávce porazila Varnsdorf 1:0. Na čtvrtou Spartu „B“ má Vlašim náskok dvou bodů. V případě, že by Vlašim nebodovala a naopak Sparta vyhrála, týmy by se na druhé pozici vystřídaly.