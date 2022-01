Příprava jede podle plánu, pochvaluje si kouč Vlašimi

Kdo přišel pozdě, nemusel litovat zmeškaného začátku. Produktivní start utkání pokračoval i nadále. V dalších dvou vlašimských brankách měla prsty zimní posila z Nigérie Salomon. Nejprve jeho přihrávku zužitkoval Icha a o dvě minuty později sám po pěkné akci zvyšoval na 3:1. Aby toho nebylo málo, tak do konce poločasu ještě stihl nastřelit tyč. Domácí mohli jít do šaten s luxusnějším náskokem, trefa Kneifela ale nebyla kvůli ofsajdu uznána.

„Utkání pro nás skončilo nepříznivým výsledkem a řekl bych, že jsme to soupeři usnadnili. Ať už našima individuálníma chybama, tak také takovým naším pomalejším rozhodováním,“ okomentoval střetnutí trenér FC Vysočina Jan Kameník.

Po změně stran oba celky prostřídaly a na další zásah domácích se čekalo až do 63. minuty. Rychlý protiútoku domácích proměnil Jurásek, který rozjel další produktivní pasáž zápasu. O chvíli později se podruhé a naposled radovala z gólu Vysočina zásluhou Fily. Vytoužené branky se dočkal i Kneifel, který poslal za záda Vejmoly už pátý míč. Finální skóre mohlo být i vyšší. Rigo i Wilson ale své šance neproměnili.

„Bylo to otevřené utkání na obou stranách. Soupeř dokázal víc trestat naše chyby. I my jsme měli řadu slibných akcí a příležitostí, které jsme však nedokázali dotáhnout do konce. Vlašim byla efektivnější a proto nás dokázala porazit,“ dodal jihlavský kouč.

Vlašim – Jihlava 5:2 (3:1)

Branky: 2. Rigo, 15. Icha, 18. Salamon, 63. Jurásek, 72. Kneifel – 1. Zoubele, 68. Fila. ŽK: Vlček (Jihlava).

Vlašim: Vágner - Hošek (46. Jíra), Zukal, Broukal, Breda - Salamon (46. Zinhazovič), Rigo, Křišťan (46. Jurásek), Suchan (46. Douděra) - Icha - Kneifel.

Jihlava: Vejmola - Krčík, Irodotos, Vedral (78. Křehlík), Křišťál (64. Musil), Seinar (64. Fila), Reiter, Svoboda (78. Wilson), Zoubele, Vlček, Lacko.