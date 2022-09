„To je ono! To je ono!“, skandovali vlašimští fanoušci po zápase a měli proč. Hráči jim konečně dali důvod k radosti. Na domácím stadionu dali zapomenout na několik posledních týdnů a divákům připomněli výkony podobné v minulé sezoně. Rytíři pod bájnou horou Blaník se tak povolávat nemusí a mohou ještě v klidu spát.

I když jeden by se tu přeci jen našel. Antonín Svoboda už přes rok čekal na vstřelenou branku v mistrovském zápase. Nyní to byl právě on, kdo po čtvrthodině hry začal gólovou explozi Vlašimi. „Bylo cítit, že na nás leží deka a jsem rád, že se nám povedlo vyhrát,“ ulevil si autor dvou branek domácího celku.

Debakl v Třinci. Vlašim utrpěla pod Hyským nejvyšší porážku

Od jeho úvodní trefy existoval na hřišti pouze jeden tým. Vlašim přejela Prostějov na všech frontách. Hosté navíc hráli celý druhý poločas o deseti, když se v závěru toho prvního nechal vyloučil Bialek. Hanáci následně hru otevřeli a domácí je trestali, jak jen to šlo. „Všichni jsme si uvědomovali, jak byla situace a každý hráč chtěl zlomit smůlu, ať už se dělo cokoliv. Takže každý za sebe i za tým,“ uvedl Svoboda. Na něj navázal do přestávky Horský a po změně stran ještě trio Suchan, Toula a Rigo.

Vlašim se tak díky výhře zbavila nejen ošklivé nuly v kolonce bodů, ale zároveň se na rozdíl dvou přiblížila právě Prostějovu. „Potkaly se dva týmy, které bojovaly o to, kdo se chytne a věřím, že jsme se chytli a budeme na to už jenom navazovat,“ řekl Svoboda. I z tohoto pohledu byla výhra pro loňského účastníka baráže o nejvyšší soutěž důležitá. Případná další ztráta by totiž pouze prohloubila jeho propast mezi ním a nejbližšími soupeři.

Vlašim – Prostějov 6:1 (3:0)

Branky: 16. a 36. Svoboda, 44. Horský, 53. Suchan, 75. Toula, 81. Rigo – 78. Gáč. ŽK: 2:6. ČK: 0:1. Rozhodčí: Kvítek – Šimáček, Poživil. Diváci: 378

Vlašim: Vágner – Lehoczki (62. Heppner), Hošek (71. Lehovec), Rigo, Zinhasović, Smejkal (76. Onije), Halinský, Suchan, Kulhánek, Horský (62. Toula), A. Svoboda (70. Langhamer).