Jihlava vstoupila do nového ročníku výhrami. Nejprve doma porazila Varnsdorf 2:1, a pak stejným výsledkem přehrála také Ústí nad Labem. Ve třetím kole přišla bezbranková remíza s Duklou Praha a v zatím posledním zápase vyšla gólově naprázdno v Brně. Zbrojovce zajistil výhru 4:0 Řezníček, který vstřelil všechny čtyři branky.

Vlašimští fotbalisté v prvních dvou zápasech bodovali, pak prohráli v Táboře 1:2. V zatím posledním utkání se radovali z výhry. Čtyřmi góly v řadě dokázali otočit zápas s Líšní. Snadný soupeř Vlašim nečeká ani tentokrát. „Nečeká nás určitě nic lehkého. Jihlava začala sezónu výborně, je to fotbalové mužstvo. Pravda je, že sice dostala v Brně čtyři branky, ale tam to nebude mít lehké nikdo. My určitě do Jihlavy jedeme hrát fotbal a chceme získat tři body,“ sdělil pro klubové stránky středočeského celku kouč Martin Hyský.

V neprospěch Vlašimi hraje také vzájemná bilance. Od roku 2009 se s Jihlavou střetla v celkem dvanácti ostrých zápasech a ani jednou nevyhrála. Středočeši nad Jihlavou vyhráli naposledy v lednu 2017 díky hattricku Hadaščoka. Od té doby Vlašim čeká na výsledkově úspěšný zápas proti tomuto soupeři.