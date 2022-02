Stejně jako v létě, tak i v zimě se musel Vlašim poprat s velkou obměnou kádru. Citelné ztráty byly zejména v útoku, kdy odešli nejlepší dva střelci týmu – Alijagič s Blechou. V zimní přípravě se ale, zdá se, podařilo díru zacelit. Střelecky se chytila hlavně nigerijská posila John Solomon. „Právě on by mohl být rozdílovým hráčem a mohl by nám pomoci. Spoléhat budeme určitě i na další fotbalisty v našem kádru. S produktivitou jsem spokojen. Vždycky to samozřejmě může být lepší, ale určitě tu máme hráče, kteří jsou góloví,“ pochvaloval si trenér Martin Hyský pro klubový web.

„Snažili jsme se společně s trenéry udělat maximum pro to, aby se nám podařilo nahradit hráče, kteří odešli. Jsou tu kluci s ligovými starty, mezi nejzkušenější patří Jan Suchan. Nejvyšší soutěž hráli i Lehoczki, Krunert a Jurásek. Do ofenzivy posilami budou afričtí hráči John a Gning. Kádr jsme doplnili i o mladé kluky ze Slavie,“ navázal na trenéra sportovní ředitel klubu Jan Jícha.

Vlašim tak jasně dala najevo, že umístění po podzimu nemá být pouze dílem náhody, nebo štěstí. Naopak chce na jaře potvrdit roli jednoho z aspirantů na postup do nejvyšší soutěže. „I přes změny, které u nás v kádru nastaly, se chceme poprat o třetí místo. Nebudeme se prostě za nic schovávat a chceme se o něj porvat. Samozřejmě máme pokoru a respekt k soupeřům a víme, že druhá liga je vyrovnaná,“ uvedl hlavní kouč před začátkem jarní části.

Podobně naladění jsou i ostatní členové klubu. „Cílem by vždy mělo být skončit co nejlépe či nejvýše a u nás to není výjimka. Samozřejmě chceme navázat na podzimní část a hrát útočný atraktivní fotbal, který bude bavit diváky,“ řekl Jícha.

Všichni v klubu si uvědomují, že je čeká těžké jaro, avšak pokud se povede, čekala by je sladká odměna v podobě jednoho z největších úspěchů v historii. „Proto bych rád touhle cestou apeloval na všechny naše fanoušky, ať chodí v co největším počtu na tribuny a vytvoří na náš tým ještě větší tlak se o ten úspěch porvat, vždyť to za to stojí,“ lákala příznivce vlašimského fotbalu týmová legenda Ladislav Janda.