Vlašim schytala v Chrudimi ledovou sprchu, odvrátila hrozbu debaklu

Doslova hrůzostrašný vstup do jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ ligy zažili fotbalisté Vlašimi. Na hřišti předposlední Chrudimi zaspali začátek zápasu a do konce utkání měli co dělat, aby odvrátili debakl, což se jim podařilo. Porážku už ale nikoliv a tak v 16. kole prohráli na východě Čech 2:4.

Fotbalisté Vlašimi zahájili jarní část porážkou v Chrudimi. | Foto: Ondřej Jícha

Hlavní trenér Martin Hyský očekával, že jeho svěřence čeká na úvod jara těžký zápas. Chrudim bude muset bojovat o holé přežití ve druhé nejvyšší soutěži. „V zimě prošel její tým také řadou změn včetně nového trenéra. Chrudim chce udělat maximum, aby se dostala co nejrychleji v tabulce nahoru,“ nechal se slyšet pro klubový web den před zápasem. Ani v tom nejhorším snu by ho ale nenapadlo, že Vlašim bude po 24 minutách hry prohrávat 0:3. Tvrdé KO, ze kterého se hosté jen těžko dostávali. O dva góly se navíc postaral Filip Firbacher, který v loňské sezoně oblékal dres Vlašimi. Ačkoliv měl krvavý šrám na hlavě, tak levačkou nejprve poslal míč k tyči. O pět minut později si zpracoval míč na malém vápně, otočil se kolem Vágnera a snadno zvýšil. Vlašim odpověděla rovněž brankou, Gning stál ale pro její smůlu v ofsajdu. Vlašim se nehodlá za nic schovávat. Chce se porvat o třetí místo I po přestávce byli domácí při chuti, udeřila však Vlašim. Důrazný Rigo v souboji přetlačil obránce a snížil. Radost hostů ale měla pouze jepičí život, poněvadž z následné akce vrátil Chrudimi třígólový náskok Vrána, což definitivně zlomilo odpor hostů. Trenér Hyský se pokoušel zareagovat ještě střídáními. Jeho svěřenci ale dokázali pouze v úplném závěru snížit, když z penalty upravil na konečných 4:2 Suchan. Domácí tým si tak mohl oddechnout, protože si strašně přál, aby se mu vydařil vstup do jarní části soutěže, který prohlásil za klíčový. „Sice pak nás čeká velké množství utkání, ale pro sebevědomí je strašně důležité se chytit,“ prohlásila jedna ze zimních posil Východočechů Martin Šejvl a Chrudim udělala první důležitý krok směrem k záchraně. Chrudim – Vlašim 4:2 (3:0) Branky: 8. Záviška, 19. Firbacher, 24. Firbacher, 68. Vrána – 66. Rigo, 90+2. Suchan (pen.). ŽK: 5:1. Rozhodčí: Proske – Dvořáček, Pech. Diváci: 600. Vlašim: Vágner – Lehoczki, Icha (68. Jurásek), Broukal, P. Breda, Hošek (46. Solomon) – Gning (68. Zlatohlávek), V. Svoboda, Suchan, Rigo (86. Krunert) – Kneifel (46. Zinhasović).