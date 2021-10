Vítězství už potřebovala, aby i nadále udržela kontakt s čelem tabulky. A výhra přišla, k tomu připomněla Vlašim ze začátku sezony, kdy soupeřům nadělovala v každém zápase tři a více branek. Po zářijovém útlumu a záblesku na Spartě dorazil další triumf s větším počtem gólů na konci října proti Vyškovu.

Zápas ovlivnila 28. minuta. Vyškovský brankář mizernou rozehrávkou doslova daroval gól Rigovi a od té doby měli domácí zápas pod kontrolou. „Kdyby ji neudělal, tak by se hrálo jinak. My jsme ji ale proměnili, dali jsme gól a tím bylo de facto po zápase,“ konstatoval Marek Červenka. Osmadvacetiletý útočník se dostal do hry až ve druhém poločase, kdy střídal právě autora druhé vlašimské branky.

Za hosty snížil sice ještě do přestávky Slaměna, který se trefil výstavně z přímého kopu. Gólman Řehák se jen bezmocně podíval po balónu. Ihned po přestávce ale vrátil domácím dvougólový náskok Blecha, který z druhé vlny bezpečně po zemi zaznamenal druhou branku v zápase. První otevřel skóre v jedenácté minutě, když proměnil penaltu.

Červenka se dostal na hřiště na posledních deset minut, když už Vlašim vedla 4:1 a Vyškovu přibalil ještě jeden gól na cestu. „Byl důležitý hlavně pro mě. Když je budu dávat, tak se budu cítit lépe,“ prohlásil útočník Vlašimi, který se trefil podruhé za sebou, když před tím svítila u něj v kolonce ligových gólů v probíhající sezoně nula. „U útočníka to tak je, když dá první gól, tak si pak věří a začne jim to padat. Snad mi to vydrží,“ přál 28letý fotbalista, který šel na hřiště s tím, že nemá co ztratit.

Do konce podzimní části zbývají odehrát ve druhé nejvyšší soutěži ještě čtyři kola a Vlašim se představí doma už pouze jednou proti pražské Dukle. Do listopadové reprezentační přestávky hraje ještě v Brně před kamerami České televize, v Třinci a kalendářní rok 2021 ukončí na půdě Chrudimi.

Vlašim – Vyškov 5:1 (2:1)

Branky: 11. a 51. Blecha, 28. Rigo, 60. Alijagič, 84. Červenka – 43. Slaměna. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Proske. Diváci: 350.

Vlašim: Řehák – Prebsl, Broukal, P. Breda, V. Svoboda – Janda (66. Kozel), Křišťan, Višinský (66. Zinhasović), Blecha (88. Starý), Rigo (79. Červenka) – Alijagić.