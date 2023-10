Fotbalisté Vlašimi remizovali ve 14. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na půdě Táborska 1:1. Jihočechy poslal zkraje zápasu do vedení jejich excelentní šestigólový střelec Djordjič. Na druhé straně srovnal z penalty Musil, pro kterého se jednalo o první trefu v letošní sezoně.

Fotbalisté Táborska remizovali ve 14. kole F.NL s Vlašimí 1:1. | Foto: Foto: archiv FCT

Táborsko je doma letos silné a na vlastním trávníku patří k nejlepším týmem v celé soutěži. Pouze Příbram tady akorát dokázala se štěstím vyhrát. I proto si zisku jednoho bodu asistent trenéra Vlašimi Dušan Binder hodně cení. „Myslím si, že je to zasloužený bod. První poločas z naší strany nebyl moc dobrý. I když dostali hráči jako Dostál, Pernica příležitost. Druhý poločas bylo vidět, že už je to z naší strany lepší a lepší,“ zhodnotil utkání kouč hostů.

„Utkání jsme chtěli vyhrát a dobře se na podzim rozloučit s našimi diváky. Do nějaké 25. minuty se nám dařilo, byli jsme aktivní, dali jsme gól a měli jsme i další šance. Pak jsme však od toho upustili a soupeř byl až do zhruba 60. minuty lepší,“ zhodnotil objektivně trenér Táborska Roman Nádvorník.

Domácím patřil začátek zápasu. V Táboře se hrál atraktivní fotbal se spoustou šancí na obou stranách. Jihočechy poslal v deváté minutě do vedení Djordjič, který využil špatné rozehrávky Noghy a individuální akci zakončil vedoudcím gólem. Jednalo se už o jeho šestou trefu v sezoně. Vlašimský gólman Matyáš Vágner se marně natahoval k bližší tyči. Hráči Silonu měli navrch i v dalším průběhu. Šašinka nadvakrát či jedno Varačka však zvýšit vedení nedokázali.

Na druhé straně často zakončoval Gambijec Singhateh, který vyslal na brankáře Pastornického dva pokusy. Biegon možná asi ještě teď nechápe, jak jeho hlavička neskončila v brance. Hosté se dočkali vyrovnání v polovině druhého poločasu, kdy se gólman domácích střetl s útočníkem Vlašimi a byla z toho penalta. K té se po dlouhé pauze postavil Musil a bezpečně jí proměnil.

„Ebrima (Singhateh) to udělal skvěle. Už v Olomouci si takhle mohl píchnout před gólmana, teď mu to vyšlo On je rychlý hráč. Musil šel na penaltu a dobře jí proměnil,“ řekl k celému okamžiku Binder. Utkání následně dospělo ke konečné remíze 1:1. „Táborsko má skvělý tým, hraje kombinační fotbal, což je dobře pro druhou ligu. Rozdali jsme si to s ním spravedlivě. Jihočeši ukázali kvalitu,“ mínil vlašimský kouč.

Po inkasované brance z penalty jsme se zase zvedli, dostali jsme se do hry, trefili jsme tyč a měli i další příležitosti, takže je škoda, že jsme utkání nezvládli vítězně. Jsme na třetím místě, které bychom před sezonou brali, ale my chtěli získat plný počet bodů, abychom si to v příštím kole mohli rozdat s Duklou v přímém souboji o druhé místo. Každopádně tam pojedeme s cílem neprohrát,“ konstatoval trenér Táborska Roman Nádvorník.

Táborsko – Vlašim 1:1 (1:0)

Branky: 9. Dordić – 69. Musil (p). ŽK: 3:3. Rozhodčí: Kotala – Kotík, Mikeska. Diváci: 893.

Táborsko: Pastornický – Plachý, Koné, Foltyn (67. Sojka), Tusjak – Bláha, Skopec – Varačka (59. Zeman), Kateřiňák, Dordić (90+4. Kalousek) – Šašinka (59. Matoušek).

Vlašim: Vágner – Heppner (69. Lacík), Nogha, Pernica, Sanneh – Kulhánek, Musil, Šubert (82. Toula), Dostál – Biegon, Singhateh (90+4. Šmiga).