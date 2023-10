Vlašimský fotbalový klub nabídl v minulých dnech unikátní možnost fanouškům dotázat se předsedy Petra Lajdy na mnoho záležitostí. Nyní přišel s odpověďmi a musel odpovídat na celou řadu věcí. Všechny zajímal například stadion, spolupráce s pražskou Slavií, odchod ikony Ladislava Jandy, chování trenéra či záležitosti ohledně mládeže.

Rozhovor s předsedou klubu Petrem Lajdou | Video: FC Vlašim

Předseda Vlašimi Petr Lajda byl první z řady, který usedl do horkého křesla a čelil otázkám fanoušků. On sám nastínil, že v budoucnu by měly následovat dotazy na sportovního ředitele Jana Jíchu či hlavního trenéra Martina Hyského.

Vlašim už třetím rokem spolupracuje se Slavií. Z dohody těží oba kluby Pražané posílají do druholigového klubu hráče na rozehrání, na druhou stranu je ale sami platí a stejně tomu tak je i v případě realizačního týmu. V tomto směru tak Vlašim, jejíž rozpočet se pohybuje mezi 15 a 17 miliony korun výrazně ušetří.

„V letošní sezoně smlouva o spolupráci není, nicméně existuje ústní dohoda mezi vedením Slavie a Vlašimi, která se reálně projevila v tom, že i v soutěžním ročníku 2023/24 máme od ní jak realizační tým, tak osm hráčů na hostování. Velice nám tím pomáhá s naplněním rozpočtu, protože všichni jsou placeni z jejich finančních zdrojů,“ vysvětlil Lajda.

Divoká přestřelka a dvě penalty. Vlašim doma přetlačila Duklu

Vlašimi naopak trápí novinka, která nastane za dva roky. Od sezony 2025/26 totiž budou moci být na hostování mezi dvěma kluby napříč soutěžemi maximálně tři hráči. Slávistická armáda by od přespříští sezony měla zmizet. „Téma, které nás trápí velice. Spolupráce se Slavií je z mého pohledu je na velice dobré úrovni. Vychováváme jí hráče, kteří všichni odešli do první ligy. Případný postup B-týmu Slavie do druhé ligy by znamenal problém. Připravujeme se na všechny možné varianty,“ řekl Lajda.

Fanoušci se hodně ptali také na počet kmenových hráčů. Aktuálně jich má Vlašim třináct. Ve všech případech se jedná o mladíku. K tomu disponuje opcí na nákupy Filipa Dostála a Barnabáše Lacíka. Co se týče dalších budoucích hráčů, tak tam Vlašim naráží na fakt, že například dorostenci hrají až třetí nejvyšší soutěž a tak jejich posun do dospělého profesionálního fotbalu musí jít nejprve přes ten výkonnostní v rámci České fotbalové ligy či divize.

Chystají se na změny

Řada dotazů se týkala i stadionu v Kollárově ulici. Druholigové kluby totiž musí mít od příští sezony umělé osvětlení, se kterým je Lajda smířen a ve Vlašimi se už na něm pracuje. „Jsme před výstavbou. Mělo by dojít k předání staveniště a v průběhu zimy bychom měli vybudovat osvětlení tak, abychom mohli od jara stadion v Kollárově ulici využívat i v odpoledních hodinách, svítit si na tréninky přípravek. Část bychom otevřeli pro veřejnost,“ nastínil Lajda. Podle něj může tato novinka přinést lepší náhled na fotbal. „Může se hrát v lepších časech. Hlavně v létě, kdy může přilákat více fanoušků a hrát v časech, kdy se nehraje první liga,“ dodal předseda vlašimského klubu.

Mnohem hůř už nese fakt, že za čtyři roky bude i ve Vlašimi potřeba mít vyhřívaný trávník. „Musím zopakovat, že jsem byl jediný funkcionář ze všech 32, který hlasoval proti tomuto nařízení. U toho vyhřívání je to zbytečná věc, protože termínová listina, která začíná 6. března a končí 15. listopadu, nepotřebuje, abychom vyhřívali trávník a případně jeden zápas jsme odehrát v náhradním termínu. Provozní náklady na vytápění by finančně zlikvidovaly většinu druholigových klubů. Nedokážu si představit, že by ho někdo měl zapnuté celou zimu,“ řekl Lajda.

Osobnost Deníku Hyský je díky komentování známější, trenéřina ale u něj vede

Zajímavý dotaz přišel i na vystupování trenéra Martina Hyského na postranní čáře. Letos dostal v utkání na Žižkově červenou kartu a v minulosti byl vyloučen i doma před vlastními fanoušky. „Samozřejmě, že to vnímáme. Trenéra mám na každém zápase přímo pod sebou. Vnímám, jak se chová. Několikrát jsem o tom diskutovali. Na druhou stranu Martin Hyský je inteligentní, rozumný mluvit. Každému z vás bych přál, abyste s ním mohli o fotbale diskutovat. Jeho názory a znalost je velice velká,“ objasnil Lajda. „Je plný emocí a chce vyhrát za každou cenu. Když cítí, že se ubližuje týmu, hráčům, klubu, jemu, tak to těžko nese,“ dodal vzápětí.

Citlivou otázku dostal předseda vlašimského klubu ohledně odchodu Ladislava Jandy. Ikona vlašimského fotbalu opustila A-tým po pohárovém duelu s Velvary a dál se už s ním nepočítá. „Tohle je velice citlivá otázka. Známe se strašně dlouho. Ještě to není konec. Ještě se s ním rozloučíme. Ukončení ale nebylo úplně šťastné. Problém byl v tom, že Láďa za poslední dva roky odehrál dohromady 105 minut. Chtěl hrát, rozloučit se před plným barákem za nějakých ovací. Ze zdravotních či výkonnostních důvodů moc šancí nedostal. Těžce nesl svou pozici týmu. Trenéři na něj měli nějaký názor. Po zápase ve Velvarech došlo k výměně názorů mezi ním a koučem. Nebylo pak cesty zpátky, aby se situace urovnala, aby mohl pokračovat v týmu dál,“ komentoval Lajda.

Předseda vlašimského klubu dostal otázky i na nadějné hráče v mládeží, zda ví, odkud dojíždí na tréninky či jak vnímá sedačky na stadionu, které jsou často špinavé. „Omlouvám se za ně, je to v řešení. Nablýskané nebudou nikdy, al v rámci základních hygienických principů a čistoty, budou tak, abychom se na ně nebáli posadit,“ přislíbil Lajda, který rovněž šel s pravdou ven ohledně toho, že se ve Vlašimi v nejbližších letech určitě nebude hrát první liga. Na stadionu v Kollárově ulici by se muselo zapracovat na řadě věcech či předpisů.