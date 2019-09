Novou posilu do kádru hlásí fotbalisté Vlašimi.

Vedení klubu dotáhlo těsně před utkáním v Sokolově do finále jednání o příchodu záložníka Petr Průchy z prvoligového celku 1. FK Příbram. Petr Průcha je jednadvacetiletý fotbalový záložník, který je odchovancem plzeňského fotbalu. Z Plzně se vydal postupně na hostování do druholigového Baníku Sokolov, třetiligových Domažlic a následně i do Příbrami, kde vybojoval s místním týmem postup do první ligy.