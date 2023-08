Čtvrtý zápas a znovu remíza. Fotbalisté Vlašimi dál kráčejí FORTUNA:NÁRODNÍ LIGOU po jednom bodu. Před vlastními diváky tentokrát sahali po výhře, na poslední chvíli si ale nechali vyrovnat ze standardní situace a lídr z Vyškova si tak domu odvezl bod. Svěřenci trenéra Martina Hyského mohli být po zápase naopak znovu rozhořčeni, protože jen uhrát plichtu na druhý pokus před vlastními fanoušky rozhodně nechtěli. Po první bodové ztrátě v novém ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY opustili fotbalisté MFK Vyškov první místo v tabulce. Remízu 1:1 ve Vlašimi ovšem mohou podle průběhu zápasu považovat za úspěch. Vyrovnávali až pár sekund před koncem. Po čtvrtém kole jsou s deseti body druzí za stoprocentním, dvanáctibodovým Táborskem.

Fotbalisté Vlašimi doma ztratili na poslední chvíli vátězství nad Vyškovem. | Foto: Ondřej Jícha

Zápas orámovaly góly. Už v druhé minutě domácí Ebrima Singhateh proměnil penaltu za zbytečný faul v pokutovém území. Za Vyškov v prodloužení vyrovnal Yethra Metsoko.

Proti velmi silnému soupeři trenér Jan Kameník udělal v základní sestavě dvě změny. Místo Pavola Ilka a Ramathana Musy nasadil od začátku Davida Němečka a Ondřeje Vintra. Jenže zatímco v předchozích zápasech vycházely hostům úvody zápasu, tentokrát to bylo naopak. Rychle inkasovali. Ještě v prvním poločase sice mohli vyrovnat Diallo, Metsoko nebo Kanakimana, ale popravdě byli ke střelení gólu po větších šancích mnohem blíže domácí.

Proto do druhé půle Kameník poslal do hry Fandje Tourého a poprvé Santiaga Enemeho z Rovníkové Guinei. Aktivita Vyškova směrem dopředu se skutečně výrazně zlepšila, ale šance si vytvářeli i domácí a hosty několikrát podržel brankář Filip Jícha. Na to, jak byl po vydatném dešti těžký terén, byl k vidění skutečně zajímavý zápas.

S přibývajícím časem se zdálo, že domácí Vlašim udrží své vedení a po třech remízách bude slavit premiérovou výhru v novém druholigovém ročníku. Hosté však vrhli v nastaveném čase všechny síly do útoku a studenou sprchu jim připravili Ilko a zakončující Metsoko.

Po středečním vloženém kole, kdy Vyškov doma deklasoval Kroměříž 5:1, má MFK na programu další anglicky týden. Ve středu nastoupí v prvním kole domácí pohárové soutěže MOL Cup v Hodoníně (18.00) a netradičně v pondělí 14. srpna (17.30) se Kameníkovi svěřenci budou chtít vrátit na vítěznou vlnu v mistrovském domácím utkání se Sigmou Olomouc B.

Vlašim – Vyškov 1:1 (1:0)

Branky: 2. Singhateh (pen.) – 90+4. Metsoko. Rozhodčí: Trska – Machač, Pečenka. ŽK: Singhateh, Hyský (trenér), Biegon – Lahodný, Vintr. Diváků: 335.

Vlašim: Vágner – Heppner, Kričfaluši, Breda, Labík – Beran (39. Tavares), Onije, Šubert (58. Toula), Nogha – Singhateh (78. Biegon), Šmiga.

Vyškov: Jícha – F. Štěpánek (80. Červeň), Lahodný (70. Lacík), Němeček (78. Ilko), Mafwenta – Souaré, Kanakimana (46. Touré), Vintr, Diallo (46. Eneme) – Bayo, Metsoko.