Start fotbalové sezony v podání Vlašimi se nese ve znamení vlažnějších vstupu do utkání. Třikrát ze čtyř utkání inkasovala hned zkraje zápasů a ve všech případech uhrála na konci alespoň bod. Naposledy proti Líšni za výsledek 1:1. O jediný gól domácího celku se postaral Lukáš Musil, když vyrovnával z penalty. „Začíná se mi dařit, zažívám slušný start,“ pochvaloval si 23letý záložník.

Opět jste inkasovali na začátku zápasu. Už jste našli příčinu?

Těžko říct. Snažíme se na to přijít. Před každým zápasem si říkáme, že chceme do něj vstoupit, zvlášť na začátku. Bohužel se nám to zatím vůbec nedaří.

Máte za sebou čtyři zápasy, z toho tři skončily remízou. Už loni skončilo mnoho utkání nerozhodně. Navazujete na minulou sezonu?

Snažíme se hrát odzadu na nulu a následně dát góly, abychom vyhrávali. Branky zatím střílíme, dozadu by to mohlo být samozřejmě lepší. Všechno je ale těžší v tom, že každý zápas doháníme, což je nekomfortní. Chtěli bychom se dostat do vedení o dva nebo tři góly, uklidnit se, ale zatím se nám nic z toho nedaří.

Po odehraných čtyřech kolech máte na kontě šest bodů a stále jste bez porážky. Co říkáte na úvod sezony?

Před těmi čtyřmi zápasy bychom šest bodů brali, ale když se podívám zpětně, tak kdybychom měli o dva body víc, tak bychom byli raději.

Zkraje sezony jste dal už druhý gól. Přitom v minulosti jste skóroval sporadicky. Berete nyní na sebe větší zodpovědnost?

Nikdy jsem nebyl gólový hráč z pozice středního záložníka. Vždy jsem chtěl dávat více branek. Teď se mi začíná dařit, zažívám slušný start. Doufám, že v něm budu pokračovat.

Na jaře jste doma odehráli s Líšní divokou přestřelku. Bavili jste se o tom v šatně, abyste se něčeho podobného vyvarovali?

Pár vět na tohle téma padlo. Vůbec jsme ale na předchozí utkání nebrali ohledy. Máme tady nový kádr i realizační tým. Soustředili jsme se spíš na tenhle zápas.

Poslední jarní utkání mělo navíc negativní dohru u disciplinární komise, kdy kapitán Jiří Kulhánek byl obviněn z rasismu. Nakonec z jeho trestu sešlo. Měli jste nyní proti Líšni větší motivaci uspět?

Tohle vůbec nehrálo roli a neřešili jsme to. Pro nás se nic nestalo. Bylo to potvrzené a tím jsme vše uzavřeli.