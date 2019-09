Pátou porážku v řadě si na své konto připsali fotbalisté Vlašimi, kteří v utkání s exligovou Duklou Praha prohráli vysoko 0:4. Vlašim se tabulkou propadla až na samé dno, kde přečká reprezentační přestávku.

Domácí vstoupili do duelu aktivně a Lukáš Holík se v 10. minutě nebezpečně probíjel do pokutového území, jeho přihrávku na spoluhráče však srazil k Bačkovskému jeden z obránců. Hosté míč příliš nekontrolovali, ale dokázali zahrozit z brejku. Fotr sprintoval po pravé straně a zpětnou přihrávkou vybídl ke střele Plachého, tomu však zakončení z první z penaltového puntíku vůbec nesedlo.

Ve 32. minutě šli do vedení Pražané. Lukáš Holík si šikovně naběhl na hraně ofsajdu za hostující obranu a střelou přes padajícího Bačkovského otevřel skóre. Po další akci už to bylo 2:0. Na skvělou přihrávku za defenzivu si tentokrát naběhl Pablo González a ani on nezaváhal, trefil se mezi nohy brankáře.

Druhý gól v zápase mohl po přestávce slavit Lukáš Holík. Ten si naběhl na parádní pas Tetoura z levé strany a zblízka uklidil míč do sítě. Navýšit vedení Dukly mohl Vojtěch Hadaščok, jenž se řídil sám na Bačkovského, ale branku minul.

Vlašim mohla alespoň snížit, ovšem Hruška vychytal únik Fotra a následná dorážka hostů skončila těsně nad břevnem. Několik minut před závěrečným hvizdem Dukla přidala čtvrtou a poslední trefu v zápase. Znovu to bylo po rychlé kombinaci a Josef Jakab zůstal v šestnáctce nehlídán, což zužitkoval přesnou střelou k levé tyčce.

„Já jsem samozřejmě rád za předvedený výkon v prvním poločase a jsem rád, že před reprezentační pauzou ta naše výkonnost jde hodně zajímavě nahoru. Dnešní zápas jsme, krom té první šance, soupeře do ničeho nepustili. Stále máme deficit v náběhových situacích, ale musíme být trpěliví. Dneska jsme měli v sestavě více kreativních hráčů, abychom byli silní v kombinaci, a myslím si, že to na předvedené hře bylo vidět,“ komentoval utkání domácí kouč Roman Skuhravý.

A pokračoval: „Samozřejmě jsem šťastný, že jsme dali 4 góly, ale myslím si, že by se naše produktivita mohla zvedat podobně jako výkon. Jsem rád, že jsme se před zápasy s Pardubicemi a Ústím naladili a nyní budeme mít spolu s realizačním týmem 14 dní na to, abychom na hráče zatlačili. Hráči zaslouží pochvalu, ale nesmíme polevit.“

Dukla Praha – Vlašim 4:0

Branky: 32. Holík, 34. González, 60. Holík, 87. Jakab. Rozhodčí: Hocek. ŽK: 0:1. Diváci: 783.

Dukla: M. Hruška – Chlumecký, Piroch, Preisler, Doumbia – P. González (63. Hadaščok), Daniel Tetour, Kovaľ (85. Douděra), Holík – Kozma, Krunert (74. Jakab).

Vlašim: Bačkovský – Šabanov, J. Štochl, Broukal (46. Blecha), P. Breda – P. Plachý (69. Dias), P. Pilík, Svoboda, Janda, Průcha (46. Mil. Kadlec) – Fotr.

JIŘÍ PAÝR, JAROSLAV BÍLEK