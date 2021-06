Trenérský štáb, který tvoří ještě Matěj Laža, Miroslav Podrázký, Bogdan Stefanovič a Vladimír Kout, přivítal celkem sedmnáct fotbalistů. Mezi nimi chyběli Jakub Štochl (konec kariéry), Ondřej Ruml (přestup do Dukly), Fortune Bassey, Michal Vrána, Marvis Ogiomade, Lukáš Zukal, Filip Firbacher, Jakub Markovič (všichni konec hostování), Lucas Dias (konec smlouvy).

Místo nich byly k vidění nové tváře. Nejznámější se jmenuje Denis Višinský – talentovaný záložník z pražské Slavie, jenž si v minulé sezoně připsal nejen několik ligových startů, ale objevil se i na evropské scéně v zápasech Evropské ligy. „Tým ještě kompletní nemáme. Ještě řešíme asi tři fotbalisty, které bychom rádi uvítali. Já doufám, že se to během tohoto týdne pohne, že budeme mít tým pohromadě co nejdřív,“ nechal se slyšet Martin Hyský.

A co v následujících dnech jeho svěřence čeká? V úterý testy fyzické na FTVS a po nich odjezd na soustředění do Nymburka, v rámci kterého sehraje Vlašim také první přípravný zápas. V sobotu proti Bohemians Praha 1905. „První týden přípravy jsme schválně udělali bez zápasů, abychom se zaměřili na trénink. Příprava není moc dlouhá a máme v ní i dost zápasů s kvalitními soupeři. Důraz bude kladen na to, abychom tým dali dohromady, aby si kluci sedli a tým získal herní tvář,“ poodkryl Martin Hyský.

Kádr Vlašimi na startu letní přípravy

Brankáři: Josef Řehák, David Vyhnánek, Stanislav Tichý. Hráči v poli: David Broukal, Daniel Kozel, Ladislav Janda, Nedžad Zinhasovič, Petr Breda, Václav Svoboda, Marek Červenka, Jakub Křišťan, Matěj Sváta, Filip Blecha, Štěpán Starý, Michal Hošek, Denis Višinský, Jonáš Kneifel.