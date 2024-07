Už příští víkend vstoupí fotbalisté Vlašimi do nového ročníku druhé nejvyšší soutěže. V letní přestávce došlo už k tradičnímu zemětřesení kádru. Tým opustilo hned deset hráčů, z nichž někteří zamířili do Chance ligy. Naopak modrobílý dres bude oblékat hned pětice nových tváří.

O některých pohybů směrem ven se vědělo. Heppnerovi skončila smlouva a na další se dohodl s Táborskem, kterému na jaře ve Vlašimi dal dva góly. Do ostravského Baníku se přesunul Raymond Nogha a dalším skončilo hostování. Například Matyáš Vágner si ale vysloužil rovněž posun do první ligy, když přestoupil do Hradce Králové.

Sedmý tým uplynulého ročníku opustili i další hráči. Hosotování skončilo také Pikulovi, který si dvakrát nesedl s bývalým trenérem Hyský, dále Lacíkovi (Vyškov) a Beranovi, Plankovi, Osuagwuovi či Kneifel (Slavia Praha) či Vachouškovi (Teplice). „Všem jmenovaným patří poděkování za jejich služby odvedené v našem klubu a v jejich další kariéře všem přejeme noho štěstí a úspěchů,“ uvedla Vlašim na svém webu.

Známé jsou ale také i příchody. Z hostování v přestup se změnilo působení Petra Kurky. Staronovou tváří je pak Jan Záviška (Chrudim), který se do Vlašimi vrací po čtyřech letech. Z Chlumce nad Cidlinou do Vlašimi přichází Dominik Soukeník. Hostovat pak v našem klubu v nadcházejícím roce budou Bernadro Rosa z Pardubic a bratři Miloš a Adam Pudilovi z pražské Slavie. Z hostování se do týmu vrátil Jan Franěk.

„Na dalších jménech vedení klubu společně s realizačním týmem pracuje a jakmile budou jednání u konce budeme fanoušky informovat o dalších posilách a změnách v kádru,“ informuje vlašimský web.