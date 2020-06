Jeho svěřenci sice v úvodu druhého poločasu inkasovali jako první, ale nakonec dokázali skóre otočit, když nejprve vyrovnal Kadlec a třináct minut před koncem rozhodl o tříbodovém zisku střídající Fotr. „Stála proti nám Chrudim, která má kvalitní tým a na jaře uhrála třináct bodů, navíc bylo znát, že jsme hráli po třech dnech. Horko nám také nepřidalo a bylo vidět, že nám těžknou nohy. Proto jsme velmi rád, že to kluci zvládli a dobojovali do vítězného konce. “ konstatoval Šmejkal.

Pro Vlašim, která v šesti duelech po koronavirové přestávce získala už třináct bodů (má bilanci čtyř výher, jedné remízy a jedné porážky), to znamená, že se opět přiblížila záchraně ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. „Máme sedmadvacet bodů a slušný náskok, ale takhle se na to dívat nechceme. Je před námi ještě sedm utkání a ve hře dost bodů. Naším cílem je získat co nejvíce bodů, abychom se nemuseli dívat na soupeře,“ říká jasně devětačtyřicetiletý kouč.

Formu bude chtít mužstvo potvrdit už ve čtvrtek v Třinci. „Opět čekám těžké utkání. Ve druhé lize nejsou rozdíly mezi týmy tak značné, takže naše aktuální forma a psychické rozpoložení může hrát velkou roli. Určitě tam budeme chtít bodovat,“ prozradil Daniel Šmejkal.

FNL, 23. kolo: FC Vlašim - MFK Chrudim 2:1 (0:0)

Branky: 51. Mil. Kadlec, 79. Fotr – 49. Ujec. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Černý – Batík, Dohnálek.

Vlašim: Bačkovský – Mil. Kadlec, J. Štochl, Broukal, Frizoni – Záviška (87. Vedral), P. Breda, D. Hašek, Janda (46. Fotr) – Blecha, Dias (75. Diamé).

Chrudim: Zíma – Hlavsa (85. Janoušek), Drahoš, Řezníček, Krčál – Nikodem (63. Rybička), Kesner, Krištof (77. Sixta), Mužík (77. Sulík) – Ujec (63. T. Dostálek), Vašulín.