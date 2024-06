Nový trenér Vlašimi Aleš Majer už dopředu avizoval, že bude chtít v přípravném zápase postavit dvě rozdílné jedenáctky a také se tak stalo. Jak je zvykem, tak se v Kollárově ulici hrál atraktivní ofenzivní fotbal. Avšak více ze hry měli Severočeši. Domácím se představili jejich bývalí hráči. V závarech se pokoušeli prosadit Horský s Vachouškem. Jejich pokusy ale Středočeši přežili.

Poprvé inkasovali až po půl hodině hry. Radosta dostal míč za obranu, předložil jej Horskému, který otevřel skóre. Ještě do přestávky se prosadil i sám asistent první branky, který tentokrát zužitkoval přihrávku Havelky a Teplice šly do šaten s vedením 2:0.

Do druhé poloviny zápasu oba celky nasadily odlišné sestavy, nicméně zajímavý fotbal pokračoval dál. Vlašim po změně stran sahala po snížení, nicméně teplický gólman Němeček zasáhl v pravou chvíli. Domácí byli stále více při chuti a dokázali přejít do rychlého brejku, ale na jejím konci byl jen úspěšný zákrok brankáře soupeře. Na konci utkání mohl ještě korigovat Šubert, ale ani on nedokázal míč dostat do sítě.

„V prvním utkání jsme protočili dvě kompletní jedenáctky a v prvním poločase měli takový úsek, kdy se nám soupeř dostával do brejků. Naopak ve druhém poločase jsme ho dokázali eliminovat a samo si vytvořili tři velké šance, bohužel ale ani jedna neskončila brankou,“ zhodnotil první přípravný zápas trenér Vlašimi Aleš Majer. Už ve středu čeká jeho svěřence další prověrka, kdy se utkají s Mladou Boleslaví. Hrát se bude od 11 hodin na půdě prvoligového soupeře.

Vlašim - Teplice 0:2 (0:2)

Branky: 30. Horský, 42. Radosta.

Vlašim

1. poločas: Kolář – Kareem, Breda, Beránek, Pudil M. – Holoubek, Soukeník, Šimeček – Hašek, Biegon, Novák.

2. poločas: Dvořák – Pernica, Dostál, Kulhánek, Kurka – Musil, Onije, Bernardo Rosa, Šubert – Pudil A., Hodek.

Teplice

1. poločas: Čechal – Radosta, Tsykalo, Kričfaluši, Švanda – Bílek, Havelka, Emmer – Horský, Vachoušek T., Zsigmond.

2. Ppoločas: Němeček – Harušťák, Mičevič, Audinis, Hora – Radosta, Trubač, Jukl, Bzura – Vachoušek T., Svatek.