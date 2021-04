Po reprezentační přestávce se na scénu vrací FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA. Průběžně sedmá Vlašim v sobotu zajíždí na půdu třetího Prostějova, kde ji čeká střetnutí 16. kola druhé nejvyšší české fotbalové soutěže.

Ze zápasu Prostějov - Vlašim. | Foto: archiv Deníku

Svěřenci trenéra Daniela Šmejkala ani během pauzy o herní praxi nepřišli. Během minulého týdne totiž odehráli zápas osmifinále MOL Cupu proti prvoligovému Jablonci. Favoritovi po srdnatém výkonu podlehli doma 2:3 a jejich snová pouť soutěží tak skončila. „Je to škoda, ale to už je za námi. My se chceme naplno soustředit na nadcházející ligový souboj,“ prohlásil pro klubový web brankář Josef Řehák.