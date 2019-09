První domácí vítězství mohli oslavit v neděli fotbalisté Vlašimi, kteří v důležitém utkání porazili Vítkovice 2:1. Pod vedením nového trenéra Šmejkala tým od bájné hory Blaník zabral a díky brankám Fotra a Janušky se v domácí kabině mohlo konečně slavit.

Vlašim zahájila pod novým trenérem utkání dobře a od úvodu bylo znát, že domácí chtějí zvítězit. Už v páté minutě měl na kopačkách úvodní gól utkání Ladislav Janda, ale domácí kapitán nedokázal míč dostat do odkryté branky přes obránce. Vlašim v aktivitě nepolevila a byla odměněna. V 11. minutě utkání se na hranici vápna odhodlal ke střele Lucas Dias a jeho ránu tečoval přímo do sítě Oskar Fotr a domácí slavili. Dias sám mohl o chvíli později přidat druhý gól, ale jeho střelu zablokovali obránci.

Hosté postupem času dokázali srovnat tempo hry a dostat se s míčem před pokutové území Vlašimi, ale Řehák v domácí brance neměl moc práce. Až v poslední pětiminutovce musel dvakrát zasahovat. Vždy se jednalo o úspěšný zákrok a domácí odcházeli do šaten daleko spokojenější za těsného vedení 1:0.

I začátek druhé poloviny zápasu byl v domácí režii. Už po pár minutách nasměroval míč na branku Svoboda, ale jeho pokus na zadní tyč nakonec skončil mimo. V 54. minutě dokonce málem trefil míč do šibenice záložník Petr Průcha, ale scházelo pár centimetrů. Vše na jedničku vyšlo domácím až v 69. minutě. V tu chvíli přišel na hřiště Jiří Januška a on sám o dvě minuty později našel ideální pozici ve vápně, kde dokázal nejlepší orientaci a uklidil míč do sítě – 2:0.

Hosté vrhli za tohoto stavu své síly do útoku, ale kombinace na polovině Vlašimi vyzněla do ztracena. Naopak domácí hrozili po rychlých brejcích. Jeden takový zakončil Jandera, ale svou střelu nasměřoval o několik centimetrů vedle tyče. Pokud neměl během celého zápasu Řehák v domácí brance mnoho práce, tak v posledních pěti minutách zápasu se zapotil. Nejprve dobře zlikvidoval pokus Zorvana, následně hosté trefili břevno a když to vypadalo, že domácí brankář udrží čisté konto přišla povedená rána Klusáka – 2:1. Klusákova rána tak dala výsledku kosmetickou podobu a domácím nic jiného oslavy první domácí výhry v letošním ročníku nezkazilo.

Vlašim se tak odlepila od dna tabulky, kam spadly právě Vítkovice. Středočeši navíc bodově předskočili i Varnsdorf a Sokolov a patří jim třinácté místo v druholigové tabulce.

Vlašim – Vítkovice 2:1 (1:0)

Branky: 11. Fotr, 71. Januška – 90+1. Klusák. Rozhodčí: Orel. ŽK: Průcha – Matoušek, Matěj, Klusák. Diváci: 645.

Vlašim: Řehák – Mil. Kadlec (87. Blecha), Broukal, J. Štochl, P. Breda – Svoboda, P. Pilík, Janda, Průcha – Dias (69. Januška), Fotr (64. Jandera).

Vítkovice: Květon – V. Cverna, Stříž, Holiš, Klusák -Chvěja, Buchvaldek (85. Suchan), Zorvan, Motyčka (55. M. Kovařík) – Matěj, Matoušek (70. Kania).

JIŘÍ PAÝR