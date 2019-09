Fotbalisté Vlašimi v 10. kole druhé nejvyšší soutěže nestačili na Třinec, na vlastním hřišti podlehli Slezanům 0:2. Hosté skórovali v každém poločase jednou, obou branek docílili z pokutových kopů.

Domácí šli do zápasu se čtyřmi body z posledních dvou utkání. Ještě lepší formu si však přivezli Třinečtí, kteří bodovali hned v pěti předchozích duelech a vezli se na dvouzápasové vítězné vlně.

Hned v úvodu zápasu si oba týmy vypracovaly po jedné šanci. Nejprve to byli hosté, když po centru zakončoval Kubala a protáhl vlašimského gólmana Bačkovského. Na druhé straně střílel těsně vedle Januška.

Vlašim znovu zahrozila po dvaceti minutách. Z volného kopu technicky vystřelil opět Januška a jeho pokus se po teči bránícího hráče snesl jen těsně nad. Následoval navíc roh pro domácí, po němž hlavičku Štochla zastavil gólman Třince Adamuška.

Následně se ale ve vlastním vápně dotkl míče rukou jeden z domácích hráčů a ve prospěch Třince byl nařízen pokutový kop. Míč si postavil stoper Imrich Bedecs, který se nemýlil a poslal Slezany do vedení.

Domácí mohli odpovědět, nepřehlednou situaci po centru Svobody ale Adamuška zvládl a vytěsnil míč na roh. Třinecký brankář v první půli předvedl ještě jeden skvělý zákrok, když vytěsnil Pilíkovu bombu, která mířila pod horní tyč.

Domácí se i po přestávce dál tlačili za srovnáním, ovšem Bredovi střelu do odkryté branky na poslední chvíli zastavil jeden z třineckých hráčů. Dvacet minut před koncem Vlašimští dokonce gól dali, jenže zakončení přišlo po centru Diase, který se na své cestě před bránu na chvilku dostal do zámezí.

Střelecká smůla se domácích držela i o pět minut později, když po rohovém kopu mohli hned dva hráči v modrém střílet do prázdné brány soupeře. Ta ale jako by byla zakletá, míč si do ní cestu nenašel. Snahu domácích zarazil šest minut před koncem další pokutový kop hostí. Znovu byli domácí potrestáni za hru rukou ve vlastní šestnáctce, tentokrát se z puntíku doprostřed branky trefil Filip Kubala a pojistil výhru Třince.

Vlašim – Třinec 0:2 (0:1)

Branky: 25. Bedecs, 85. Kubala. Rozhodčí: Ginzel. ŽK: 4:1. Diváci: 610.

Vlašim: Bačkovský – J. Štochl (68. A. Jakubov), Broukal, P. Breda, Mil. Kadlec (59. Blecha) – Janda, Jandera, P. Pilík, Průcha – Svoboda (46. Dias), Januška.

Třinec: Adamuška – Kušnír, Janoščín, Bedecs, Machalík – Samiec, Hlúpik (81. Janošík), Omasta (89. Arroyo), Akulinin (59. Tijani) – Kubala, Gáč.