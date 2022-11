Hodně divoký první poločas sehrála Vlašim doma s Táborskem. Jihočeši do něj vstoupili parádně a po 25 minutách hry vedli už 2:0. Babacar sice minul prázdnou branku, nicméně o chvíli později se prosadil hlavičkou a vystřelil si omluvenku. Před ním se trefil náramně ještě Mach. Na jeho sgtřelu ke vzdálenější tyči se Vágner natahoval marně. „Bohužel jsme zachrápali na začátku zápasu. Soupeř se dostal do dvoubrankového vedení. Přitom jsem dostal góly, které se daly vyřešit a předejít situaci,“ smutnil brankář Vlašimi.

Domácí se ale zázračně ještě do přestávky zvedli. Nejprve Solomon snížil z dorážky a vzápětí Suchan vyrovnal gólem z penalty. Jednalo se už o jeho osmou trefu a posunul se do čela mezi střelci. „Ukázali jsme, že jsme tým. Dokázali jsme vyrovnat těžký zápas. O poločase jsme se pochválili, že jsme alespoň vyrovnali. Výkon sice nebyl optimální. Měli jsme hrozně moc zbytečných ztrát,“ komentoval gólman Vágner.

Povzbuzená Vlašim šla do druhé půle s tím, že chce dokonat obrat, zlomit zápas na svou stranu a vyhrát. Jenomže zahazovala i největší příležitosti volající po gólu. Po hodině hry Smejkal minul branku o pár čísel. Po Langhamerově střele se už diváci zvedali ze sedaček, avšak předčasně, protože míč skončil na tyči. Deset minut před koncem pak Svoboda trestuhodně poslal míč z malého vápna vedle. „Vypadá to jako jednoduchá situace, přitom není. Bohužel nám to tam nespadlo. Neproměňujeme šance, cože se opakuje několikrát. Ze zápasu máme bohužel jenom bod. Dalo se z něj vytěžit víc,“ smutnil Vágner.

Gólman Vlašimi pak musel v poslední minutě likvidovat velkou šancí hostů, kterou vyrazil nohama. „Od toho tam sem, abych tým dokázal podržet. Celý zápas se udržuji v koncentraci. Bylo tam pár centrů, pak pár lehčích střel a na konci velká šance. Tím jak jsem byl koncentrovaný, tak jsem jí chytil. Naštěstí jsme neprohráli a brali ‘jenom bod’,“ řekl brankář Středočechů. Táborsko s blížícím se koncem čím dál tím víc zdržovalo a natahovalo hru. Čtrnáctý tým F:NL byl s remízou spokojen, naopak domácí se kvůli plichtě a zároveň výhře slávistického béčka propadli opět na dno tabulky.

Vlašim – Táborsko 2:2 (2:2)

Branky: 36. Solomon, 40. Suchan (pen.) – 22. J. Mach, 26. Halinský (vl.). ŽK: 0:2. Rozhodčí: Krejsa – Slavíček, Vyhnanovský. Diváci: 418.

Vlašim: Vágner – Kulhánek, Halinský, Heppner, Lehoczki – Rigo, Suchan (C), Solomon (86. Janda), Zinhasović (66. Langhamer), Smejkal (61. Horský) – A. Svoboda (86. Toula).