Již jistý postupující fo FORTUNA:LIGY z Hradce Králové, Líšeň, Prostějov a pak už Vlašim. Celek z Podblanicka se na čtvrtou pozici, o kterou se aktuálně dělí s Viktorií Žižkov, vrátil po domácím vítězství v posledním kole nad Chrudimí. To jedinou brankou střetnutí zařídil obránce Petr Breda.

„Zápas to byl celkově vyrovnaný. Bylo to o jedné brance. Nakonec se podařilo rozhodnout nám po krásné akci. Vedení jsme pak dokázali udržet a dotáhli utkání do vítězného konce. Musím říct, že naše zápasy s Chrudimí jsou prostě takové. Často rozhoduje jediná branka. Tři body nás v každém případě určitě potěšily. Především jsme tím dokázali napravit porážku na Žižkově,“ vrátil se k poslednímu zápasu Daniel Šmejkal.

Do konce soutěže čekají jeho tým ještě duely s Táborskem (venku) a s Hradcem Králové (doma). „V obou chceme uspět,“ nechal se slyšet kouč Vlašimi. Ta bude v sobotu na hřišti dvanáctého týmu tabulky favoritem.

Ale pozor! „Táborsko se zlepšilo, má kvalitní defenzivu, dokáže střílet branky a získává body. Takže nás určitě nečeká lehký zápas,“ upozorňuje Šmejkal, který si je určitě vědom i toho, že v prvním letošním vzájemném utkání si Táborsko pod Blaníkem připsalo nejtěsnější jednogólové vítězství.

Vlašim tak má svému soupeři co vracet, tím i hned dvojnásobnou motivaci uspět. Výkop zápasu je v 15 hodin.