Středočeši nedokázali v prvním utkání jara navázat na dobré výsledky z přípravy. Jejich porážku zařídil jediným gólem táborský obránce Holiš. „Porážka nás samozřejmě mrzí, ale musíme jít dál. Šlo o klasický první jarní zápas, který vždy bývá ošemetný," poznamenal trenér.

"V prvním poločase to z naší strany nebylo optimální. Ve druhém to už bylo jiné. Dokázali jsme se dostat do šancí, z nichž minimálně tři byly gólové. Bohužel, ani jedna brankou neskončila. Stačila tak jedna hloupá standardka, po které Táborsko dokázalo dostat míč do sítě,“ vrátil se ke klíčovým momentům sobotního utkání.

Ani Ústí ovšem nezažilo povedený vstup – na Dukle schytalo nepříjemný debakl 5:0. „Výsledek trochu zkresluje průběh utkání. Ústí hrálo dlouho o deseti, inkasovalo a to průběh zápasu ovlivnilo,“ poznamenal vlašimský kouč. „Má ale kvalitní mužstvo se šikovnými mladými hráči,“ uvedl na adresu nadcházejícího soupeře.

Odveze si přesto Vlašim domů první body? „Soustředíme se a chceme udělat maximum pro úspěch,“ prohlásil Daniel Šmejkal.

Výkop utkání je v 18 hodin.