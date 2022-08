Vlašimští fotbalisté se v domácím prostředí pokusí získat první body do tabulky. V zatím posledním zápase k tomu měli blízko, jenže vedení neudrželi. Jistou roli v tom také mohla sehrát skutečnost, že se během letní přestávky výrazně obměnit kádr.

Líšeň naopak do nového ročníku vstoupila velmi dobře, úvodní zápasy vyhrála. Nejprve porazila Duklu 1:0, a pak 3:1 nad Varnsdorfem. I kádr Líšně prošel změnami, přišli mladí i zkušení hráči. V rámci přípravy tento tým čtyři zápasy vyhrál, jednou remizoval a třikrát prohrál.

Poslední tři vzájemné zápasy vyhráli fotbalisté Vlašimi. Do karet jim hraje také fakt, že v těchto zápasech inkasovali vždy po jedné brance. Naposledy se kluby střetly v březnu a hostující tým ze středních Čech vyhrál 3:1. Prosadili se Suchan, Rigo a Solomon. Za Líšeň pálil přesně Černin.

Fotbalisté Vlašimi by rádi ukončili sérii čtyř porážek v řadě. Snadné to v sobotu mít nebudou, protože Líšeň naopak poslední čtyři utkání vyhrála. „Cíl, zvítězit, máme v každém zápase, i uděláme pro to maximum,“ vzkázal Martin Hyský.