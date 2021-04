„Očekávám podobné utkání jako s Prostějovem. Nevím, jestli bude i podobný průběh, ale bude to těžký zápas. Jedná se o tým, který hodně gólů dává a málo dostává. Čeká nás obtížný zápas, na který se těšíme. A já věřím, že se nám povede,“ je natěšený Daniel Šmejkal

Trenér Středočechů bude mimo jiné znovu spoléhat na útočníka Fortuna Basseye, který je v poslední době ve skvělé formě, když v minulých třech soutěžních zápasech pokaždé minimálně jednou skóroval. „Věřím, že v tom bude pokračovat. Je to silový hráč s velmi dobrým zakončením ze střední vzdálenosti i z pokutového území. Jde o dynamického fotbalistu, který je šikovný rovněž v osobním soubojích,“ poukazuje na silné stránky nigerijského fotbalisty.

Zároveň by už mohl využít služeb Michala Vrány, který se nebyl kvůli zranění, jež si přivodil v domácím duelu s Třincem, k dispozici v předešlých dvou zápasech – v poháru proti Jablonci a v Prostějově. „Šel jsem v závěru utkání do sprintu a cítil jsem zatažení ve svalu. Hned jsem věděl, že to není ok. Už jsem začal s tréninkem a uvidíme do neděle, co mi sval dovolí,“ nevylučuje start sám hráč.

Pro vlašimského záložníka jsou výkony Líšně v letošní sezoně velkým překvapením. „Upřímně jsem nečekal, že budou bojovat o první místo, ale předvádí dobrý a účinný fotbal,“ přiznává, avšak věří, že se spoluhráči v nedělní konfrontaci uspěje. „Musíme dát víc gólů než oni. Pak budeme všichni spokojení,“ dodává s úsměvem.