Vlašim zažila parádní vstup do sezony

Fotbalisté Vlašimi mají za sebou úvodní dvě kola nového ročníku Chance Národní ligy. Po klání s Opavou a Chrudimí mají na kontě čtyři body, což značí slibný start do soutěže. „Jsme za to rádi, ale určitě se nechceme vést na nějaké vlně euforie,“ krotil nadšení Aleš Majer. Jeho svěřence nyní čekají další duely v rychlém sledu, kdy se představí ve Vyškově a následně se doma utkají s Líšní.

„Čekají nás kvalitní soupeři. Vyškov je zkušený tým, který prošel obměnou, která omezila počet zahraničních hráčů a naopak tým posílil o zkušené hráče. Připravujeme se poctivě na oba duely a budeme chtít určitě uspět,“ prohlásil Majer pro klubový web. Už zkraje sezony bude čekat Vlašim potenciální souboj o čelo. Středočeský celek je o skóre druhý za vedoucí Líšní, se kterou se následně střetne na konci týdne.

První utkání na půdě ambiciózní Opavy nabídlo kvalitní výkon a remízu 3:3. Na tento výsledek o týden později navázala Vlašim domácí výhrou 2:0 nad Chrudimí a divákům se výkon středočeského celku líbil. „Spokojení se čtyřmi body určitě jsme,“ usmíval se spokojeně při pondělním týmovém focení hlavní trenér Vlašimi Aleš Majer.

Nyní ale bude potřeba na úvodní výkony navázat v nejbližších dvou duelech. Případné úspěchy by jen podtrhly skvělý start Vlašimi na startu sezony a rozhodně by zažila lepší start než v předchozích dvou sezonách. „Ale je to start a herní projev se určitě bude ještě vyvíjet, protože jsme teprve na začátku. Rozhodně se nechceme nyní vést na nějaké vlně euforie, protože jsme si vědomi, že se jedná jen o start soutěže a pořád se dáváme dohromady a tvoříme tvář mužstva.

V prvních dvou kolech navíc vyčníval Jan Franěk. Na startu přípravy přitom nad vlašimským odchovancem visel otazník. Svými výkony ale oslnil nejen fanoušky, ale i realizační tým a v obou úvodních kolech nastoupil v základní sestavě. „Úplně jasně převážila jeho kvalita, kterou nám ukázal v přípravě,“ odtajnil Aleš Majer jediný důvod toho, proč Jan Franěk v týmu zůstal a vybojoval si místo v sestavě. „Pro nás je plnohodnotným hráčem a členem kádru. Jedná se o mladého hráče a určitě budeme opatrní a budeme s ním dále pracovat,“ dodal.