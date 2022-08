V klubu ještě chápou nároky skrze osvětlení. Zejména v podzimních měsících se může vyskytnout problém často kvůli mlze či horší viditelnosti kvůli zkracujícímu se dni a tím pádem méně přírodního světla. Mnohem hůře už pak ve Vlašimi koušou vyhřívaný trávník. „Za poslední roky se neodkládal jediný domácí zápas kvůli sněhu. Pokud se podíváme na hrací plochy, tak velké problémy jsou i v první lize hlavně na severu Čech, a to kluby mají vyhřívání! Co se týče termínové listiny, tak se zápas nechá klidně odehrát v reprezentační pauze, popřípadě může být vložená dohrávka v týdnu," podotýká tiskový mluvčí klubu Jiří Paýr.

Dvě rány Selnara srazily Vlašim. Jihlava veze domů všechny body

Klub však hodlá v budoucích letech investovat i do pohodlí fanoušků. V blízkém časovém horizontu by měly zmizet stromy napravo od hlavní tribuny a místo ní by měla přijít střecha. „Stromy už jsou starší a větve ohrožují diváky, když je silnější vítr. Je zažádáno o pokácení a bude se řešit zastřešení nad tribunou,“ nastiňuje Paýr. Vše se ale musí řešit postupně. „Není to tak, že by se vše pustilo najednou. Musíme postupovat v kooperaci s městem Vlašim, které je vlastníkem stadionu a naším výrazným podporovatelem," dodává vzápětí.

Zastřešena bude pravá část tribuny. Vše je nyní v rukou města, kdy se renovace spustí. „Muselo se pochopitelně udělat výběrové řízení, protože se jedná o veřejnou zakázku,“ upřesňuje Paýr. V minulých dnech už klub představil nového sponzora, kterým se stala sázková kancelář Tipsport. Avšak sehnat partnera je i pro druholigový klub, který se prezentoval v minulé sezoně atraktivním fotbalem, hodně těžké.

Vlašim má nového sponzora! Na dva roky si plácla s Tipsportem

Když už někteří z nich byli ochotní investovat a podpořit klub, tak celou záležitost zhatil covid jako například jeden pivovar. „I tahle doba nás dostihla. Některé věci jsme měli rozjednané, ale bohužel v téhle době muselo jít všechno stranou,“ přiznává vlašimský tiskový mluvčí. „Pochopitelně jsme rádi, že se i přes těžkou dobu povedlo vedení klubu oslovit a dojednat spolupráci s novými partnery jako je například 11teamsports nebo právě Tipsport. Jsme rádi, že spolupráce trvá i s našimi dalšími partnery, kterým bychom chtěli touto cestou moc poděkovat," hlásí.

Úpravy ale doznaly i další hřiště a areály, nejen stadion v Kollárově ulici. U toho atletického Na Lukách došlo například k interiéru. „Uvnitř se teď dva roky hodně dělalo,“ hlásí Paýr. Pokud vše dobře dopadne, tak po šesti letech by se měl vyměnit umělý trávník. Podle tiskového mluvčího je zažádáno o dotaci, aby tréninkové podmínky byly pro hráče zase na lepší úrovni, a to i pro ty z mládežnických družstev. „Všichni vědí, že je potřeba to tady zvelebovat. Ať už pro A-tým nebo mládež. Ve Velíšské ulici se udělalo například hřiště především pro přípravky, kde hrají nejmenší své soutěžní zápasy,“ říká Paýr.

Záložník Rigo má jasno. Buď Vlašim, nebo první liga

Díky předváděným výkonům v předchozí sezoně se těšila Vlašim mnohem většímu zájmu, než na kterou byl klub ve 12 tisícovém městě zvyklý. „Celorepublikově se dostal do povědomí. Minulá sezona nám určitě udělala dobrou reklamu a snad budeme hrát pohledný fotbal i nadále,“ přeje si Paýr. Výsledky áčka se odrazily mírně i na návštěvnosti. „Lidí chodilo o něco víc. Nebylo to závratné číslo, ale mírný nárůst zde byl. Bylo znát, že se hrál pohledný fotbal. Ještě když přijel třeba atraktivní soupeř, který vyloženě nebránil," nastiňuje tiskový mluvčí klubu například poslední ligový souboj s Opavou či jarní televizní duel s pozdějším vítězem z Brna.

„Město Vlašim nás samozřejmě podporuje. Významně se spolupodílelo například i na kulturním programu, kdy nám pomohlo zajistit kapelu na oslavách 100 let. K tomu navíc doprovodný program před stadionem. S městem jsou vztahy hodně dobré. Z tohoto pohledu si není na spolupráci s městem na co stěžovat. Je to určitě dost pozitivní,“ říká Paýr.