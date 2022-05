Debata o formátu baráže: rozpaky Teplic, radost Opavy i problém kolem Sparty

„Věřím, že budeme tak nastavení a připravení, že barážové utkání, ať to bude kdokoliv proti nám, tak do něj půjdeme s tím, že budeme chtít postoupit a prvoligistovi to hrozně moc ztížit,“ uvedl Hyský bezprostředně po posledním domácím zápase. Nyní se už ví, že posledním sokem v sezoně budou Teplice.

Severočeši jsou sice považování za favorita, mnohem většího než je v případě Bohemians a Opavy, i tak ale má ale Vlašim šanci přes ně přejít dál. Teplice se několik roků pohybují na chvostu nejvyšší soutěže a jejich pád do baráže je pouze logickým vyústěních jejich dlouholetého trápení a v minulosti se už ozývaly hlasy, zda by v jejich případě nebylo lepší spadnout a přebudovat kádr.

Vlašim se těší na baráž, v případě úspěchu bude hrát v Příbrami

Na druhou stranu baráží žije ve Vlašimi celé město. Euforie je veliká. Už sám kouč na tiskové konferenci vyhlásil útok na prolínací soutěž a ten splnil. „Netajili jsme se tím, že chceme do ligy a uděláme všechno pro to, abychom to zvládli,“ prohlásil Hyský. Představa nejvyšší soutěže je lákavá. „Tenhle mančaft je strašně silný. Máme tady výborné zázemí. Je to hlavně zásluha kluků, kteří jsou na hřišti. Celé vedení a všechny lidi, kteří se o nás starají. Myslím, že jsme tady nastavili pozitivní prostředí a že to je v sezoně vidět. Hráči šlapou, máme výbornou kabinu,“ uvedl vlašimský kouč.

V zimní přestávce přitom musel bojovat s obměnou kádru, což se mu povedlo dokonale. I tak ale na hráče typu Denise Alijagiče nebo Filipa Blechy neopomněl zmínit. Mají velkou zásluhu na tom, kam jsme dnes došli,“ dodal Hyský. Nyní Vlašim táhnou jiní. Především Jan Suchan, Tomáš Rigo nebo jeho jmenovec Zlatohlávek vepředu a vzadu zkušená obrana v čele s kapitánem Petrem Bredou. Zbývá už jen napsat šťastnou tečku. Tak s chutí do toho.

Měl jsem pouze jednu myšlenku. Trefit bránu, říká Matěj Jurásek