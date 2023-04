Parádní formu potvrdili i na Hané. Fotbalisté Vlašimi zajížděli v rámci 21. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY do Prostějova a domácí tým totálně porazili 4:0 a definitivně se tak zbavili sestupových starostí. Čtvrtá výhra v řadě je posunula na šesté místo v řadě se ztrátou pěti bodů na barážové pozice. Naopak domácí mají dál sestupové starosti včetně potenciálního konce hlavního kouče.

Prostějov - Vlašim | Foto: Deník/David Kubatík

„O zápase toho moc říkat nebudu. Byla by to akorát velká spousta sprostých slov. Vždyť my jsme do hry nedokázali dostat ani základní princip fotbalu, což je touha rvát se o výsledek. Přitom po celý uplynulý týden jsme se v tomto duchu chystali," soptil na tiskové konferenci po zápase prostějovský kouč Pavel Šustr.

Skóre se poprvé měnilo už ve třinácté minutě, kdy otevřel skóre Filip Horský. Opět se tak naplnila tradice, že Vlašim zasadí soupeři hodně rychlý úder, ze kterého se těžko vzpamatuje. „Chceme hrát aktivně, což trenér vyžaduje po hráčích a těm je to přirozené. Nechtějí být zalezlí a tím pádem soupeř dělá chyby. Nahoře máme obrovskou kvalitu, Honza Suchan je nejlepší střelec ligy, tak hráči dokáží šance proměnit. Tím, že vedeme, tak je zápas pak pro nás snazší a vyvíjí se v náš prospěch,“ řekl asistent trenéra hostů Dušan Binder.

Od toho okamžiku nastala vlašimská dominance a klidně mohl být výsledek po prvním poločase úplně jiný, než jen 0:1. Hosté totiž v úvodním dějství nastřelili dvakrát tyč. Domácí kouč vyměnil před začátkem druhého poločasu hned čtveřici hráčů, obraz hry se ale příliš neměnil, což se začalo postupně projevovat i na výši skóre. V 58. minutě zvýšil vedení hostů Antonín Svoboda, v 69. na něj navázal Jan Suchan.

„Nechali jsme soupeře dostat do zápasu a byli jsme trošku nervóznější. Pak jsme dali druhou branku, vzápětí přidali třetí a už jsme soupeře nepustili k ničemu,“ komentoval průběh druhé půle Binder. V 88. si pak míč srazil do vlastní branky Daniel Bialek. Výsledek 0:4 na světelné tabuli tak mluvil za vše.

„Určitě to nebyl lehký zápas. I Prostějov má svoji kvalitu. Dali jsme rychlou branku, díky které jsme šli brzo do vedení, což byl klíč k úspěchu. Týmová práce. Defenziva nám šlape, tak doufám, že to nezakřiknu,“ shrnul utkání Binder.

Na domácí straně se pak řešilo, co dál. Kouč Šustr pak přišel s nápadem, že podá rezignaci. „Mluvil jsem už s panem Jurou (předsedou klubu) i se samotnými hráči. Řekl jsem jim, že pokud ze sebe nedokážou vyždímat alespoň kousek snahy, já s tím nijak pohnout nemohu. Panu Jurovi jsem pak nabídl svou rezignaci. Domluvili jsme se, že pokud nevyhrajeme v Táborsku, končím," konstatoval.

Prostějov – Vlašim 0:4 (0:1)

Branky: 13. Horský, 58. Svoboda, 69. Suchan, 88. Bialek (vl.). ŽK: 1:1. Rozhodčí: Volek - Žurovec, Pospíšil. Diváci: 370.

Prostějov: Vejmola – Kulig, Bolf (46. Blahuta), Schaffartzik (46. Vlachovský), Gouamene, Rolinek (46. Chvěja), Gábriš, Bartolomeu, Malec (46. Bialek), Mach (70. Moučka), Koudelka.

Vlašim: Vágner - Vala (78. Janda), Vilotič, Halinský, Horský - Smejkal (70. John), Onije, Křišťan, Suchan (85. Nogha), Rigo - Svoboda (78. Biegon).