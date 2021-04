Fotbalisty Vlašimi čeká důležitý zápas na půdě soupeře. V rámci 20. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nastoupí na hřišti Dukly Praha, která je v tabulce o jednu pozici pod nimi. Úvodní hvizd proběhne v sobotu 24. dubna v 17 hodin.

Fotbalisté Vlašimi slaví jeden z gólů. | Foto: Jiří Paýr

Do sobotního zápasu půjdou svěřenci trenéra Daniela Šmejkala s bezbrankovou remízou s Varnsdorfem v zádech. „Bylo to zajímavé utkání, kde jsme soupeře do gólové šance nepustili a sami si dokázali hodně příležitostí vytvořit. Škoda, že se nám tentokrát v koncovce nezadařilo. Když to tedy shrnu, tak našemu výkonu chyběla hlavně vstřelená branka. Směrem dozadu jsem určitě rád, že se nám podařilo udržet nulu. To se nám několik zápasů nepodařilo,“ poznamenal po posledním odehraném zápase Smejkal.