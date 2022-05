Baráž byla pro vlašimský tým vrchol. Ukázalo se spoustu nadějných hráčů zapůjčených ze Slavie. Očekáváte, že budete v létě stavit nové mužstvo? Byl bych nejradši, kdybychom zůstali pohromadě, ale vím, že to není reálné a že to tak ani nebude. Na podzim nás opustilo deset hráčů, nových deset přišlo. Po podzimu jsme stavěli úplně nové mužstvo. Podařilo se nám to znova nakopnout. Myslím si, že po takové sezoně si kluci řekli, aby šli někam dál a určitě půjdou. Čeká nás stavění nového kádru a musíme se připravit na druhou ligu.

Bude pokračovat kooperace se Slavií, kdy kádr doplníte jejími mladými hráči?

Určitě bude pokračovat. Projekt je podepsán na dva roky, teď máme za sebou první sezonu. Myslím si, že jsou všichni spokojení. Ani nikdo nečekal, že by byl takhle úspěšný. Takže nic nebrání tomu, aby dál pokračoval. Věřím tomu, že tým, který jsme stavěli letos v létě, bude znova silný a opět hrát ve druhé lize v horních patrech.

V Teplicích se byl podívat i trenér pražské Slavie Jindřich Trpišovský. Máte třeba i od něj zpětnou vazbu?

Mám zpětnou vazbu samozřejmě. Nemluvím s ním já úplně osobně, ale je tady Přemysl Kovář, který nás spojuje a je v kabině v áčku, tudíž na veškeré informace, jak hráči hrají, ze zápasů dostává reporty. Moc dobře ví, co tady má za hráče a jestli je může použít či ne. Věřím, že někteří z nich, kteří patří Slavii, tak že se objeví v letní přípravě a bude záležet jen na realizačním týmu Slavie, jestli si je nechá, využije nebo ne.

Své silné stránky ukázal útočník Abdallah Gning. Věříte, že ho udržíte?

Uvidíme. Je tady půl roku. Myslím si, že on i John Solomon dali týmu něco jiného než čeští hráči. Jsem s nim spokojený, jak to odehrál. Škoda, že jsme ho nemohli využít v prvním zápase, protože měl lehčí zdravotní problémy a jeho typologie nám hodně chyběla v úvodním utkání. Řekl bych, že na to, aby šel pryč je ještě brzo. V Evropě je teprve půl roku, adaptace pro něj není jednoduchá, stejně tak komunikace. On nemluví anglicky, pouze francouzsky, což je pro mě a realizační tým trošku složitější. Určitě má předpoklady k tomu, aby se posunul a hrál u nás na nejvyšší úrovni.

Kam zkušenost z baráže může posunout nejen tým Vlašimi, ale celý klub?

Doufám, že posune hodně. Protože to je potřeba. Tady si nikdo před rokem, ani před půl rokem nedokázal představit, že by se hrála první liga. Bylo to tady takové spokojené, polovina tabulky, hlavně nesestoupit. Ambice chyběly. My jsme dokázali to, že je potřeba myslet, trošku jinak, ambiciózněji a postarat se o to, aby se klub posunul. Tím, že jsme měli tu možnost baráž hrát a začal se jednat o tom dostat licenci, udělat lepší zázemí, postavit stadion a infrastrukturu kolem toho klubu udělat jinou, která není. Když srovnáme Teplice a Vlašim, tak se jedná o nesrovnatelné světy. Věřím tomu, že tahle zkušenost posune nejen fotbalisty a realizační tým, ale i klub a vedení. Teď budou mít čas, minimálně rok, aby se připravili na postup do ligy za rok třeba.