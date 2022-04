Jak se chytalo v cizím dresu? Pro mě to bylo překvapení, že jsme nemohli mít bíly ani červený dres, ve kterém normálně chytám. Na dresu ale nezáleží, nevnímám to. Soustředil jsem se na svůj výkon abych pomohl týmu a zvládli jsme zápas.

Sportovci jsou většinou zvyklí na vlastní vybavení. Jak jste se cítil v cizím dresu?

Nijak jsem to nevnímal. Hlavně jsem zvyklý na zelený dres z dřívějška, takže v pohodě.

Vy osobně jste měl docela náročný den. Ráno maturita, odpoledne zápas. U čeho jste se zapotil víc

Od osmi jsem psal maturitu z češtiny a následně od půl dvanácté angličtinu, potom hned zápas. Myslím, že maturitu jsem udělal, a že jsem slohy zvládl, takže den beru úspěšný.

Měl jste tedy dopoledne větší stres a při zápase byl už v klidu?

Stres jsem nepociťoval. Věděl jsem, že slohy dokážu napsat. Neměl jsem z nich strach.

Na co jste se připravoval důkladněji na maturitu nebo na zápas?

Obojímu jsem věnoval určitý čas přípravy, vyplatilo se a zvládl jsem oboje.

Téměř celý duben hrajete středa, sobota a do toho maturita. Budete mít asi hodně nabité jaro, že?

Další maturitní termíny mám až v květnu, tak těch několik zápasů dám.

Je učení a fotbal dobré odreagování, že střídavě zatěžujete jak hlavu, tak tělo?

Přesně. Oboje vytížím a vyčistím vzájemně. Při učení si zatížím hlavu, na trénincích a zápase při fotbale tělo, tak je to vyvážené.

Jaký jste viděl zápas z pohledu gólmana?

Nebyl jsem tolik vytížen co se týče střel, ale práce jsem měl dost. Ať už rozehrávka nebo centrované balony, abych byl připravený, koncentrovaný a vyhráli jsme zápas.

U inkasovaného gólu, vypadalo situace, že se soupeř trefil těsně pod břevno, dalo se míč vůbec vyškrábnout nad břevno?

Musím se podívat na video. Míč byl tečovaný od našeho hráče a sáhl jsem si na něj.

I vy jste si pak musel oddechnout, když Jan Suchan dal na 2:1, že?

Určitě! Bylo to tak lepší ale stejně stejně jsem musel být připraven na každý balon a řešit každou situaci.

Hráli jste s posledním týmem tabulky, ale na hřišti to tak moc nevypadalo. Jaký byl Žižkov soupeř?

Ve druhé lize nehraje roli, jestli je tým nahoře nebo dole. Každý zápas je vyrovnaný. Žižkov hraje o život, my hrajeme o jiné příčky, ale zápas to byl těžký a dali jsme do něj maximální úsilí a koncentraci.