Příprava je v plném proudu. Zatímco hráči polykají náročné tréninkové dávky, trenérský štáb v čele s Danielem Šmejkalem kromě nezbytného dohledu na průběh celého procesu zpracovává i data spojena s individuálními povinnostmi jednotlivých členů kádru před samotným nástupem zpět do práce.

„Hráče jsme určitým způsobem kontrolovali a vše si postupně vyhodnocujeme. Nikdy s tím ale nebyl problém. Hráči plán plnili bez problémů. Letos to jistě nebude jinak,“ míní na základě prvotních zjištění vlašimský kouč.

Ten má například od prvoligových kolegů tu výhodu, že na nachystání svých svěřenců má dost času. Kolotoč FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se totiž znovu roztočí až o víkendu 6. a 7. března.

„Naším prvořadým cílem je samozřejmě to, abychom měli všechny hráče zdravotně v pořádku a mohli se kvalitně připravovat,“ naráží Šmejkal mimo jiné na to, že zatím nemůže kvůli zdravotním problémům počítat s Filipem Blechou a Ondřejem Rumlem.

Vzhledem k dostatku času hodlá pracovat v celku tradičně. Tak, jak je během zimní přípravy zvyklý – postupnými kroky ladit formu hráčů na opětovný vstup do ligové soutěže. „Máme na to dva měsíce. Určitě chceme, aby vše bylo dobré po technické i taktické stránce, což by následně mělo přinést kvalitu do naší hry,“ prozradil.

Kvalita by mohla do týmu vplout ještě i zvenčí. O angažmá pod Blaníkem momentálně bojují tři fotbalisté – záložníci Lukáš Veselý s Nikolasem Salašovičem a slovenský obránce Marek Branický. Už při pátečním startu přípravy ovšem Šmejkal nastínil, že by v kádru rád uvítal ještě posily do středu a na kraje zálohy, potažmo do útoku.

Případná jednání musí proběhnout rychleji, než bylo zvykem. Letošní vymezený čas pro přestupy je totiž o týden kratší. „Není to zase tak výrazná změna, ale pro druholigové celky je to komplikace v tom, že pak vlastně začínáme soutěž až za měsíc a na nějaké případné zranění nemůžeme adekvátně reagovat. Letní přestupní období je na tohle mnohem příjemnější,“ podotkl Šmejkal.

Zároveň objasnil okolnosti konce Martina Skleničky, který je zatím jediným hráčem, který během zimy v týmu skončil. „Nyní se bude věnovat studiu a hrát bude zřejmě nižší soutěž.“

Na závěr pak poodkryl plány pro druhou polovinu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Cílem je minimálně pokus o obhajobu celkového pátého místa. „Samozřejmě si ale uvědomujeme, že sport je ošemetný a stát se může vše, proto musíme být pokorní,“ upozornil Daniel Šmejkal.

Cíl to rozhodně není nereálný. Vlašim půjde do jarní části ze sedmého místa. Ale soupeře má v dosahu – na třetí Ústí nad Labem ztrácí pouhé čtyři body.